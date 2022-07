Generación Zoe: Cositorto dijo que con todos sus bienes pagará a acreedores

El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, volvió a hablar en las últimas horas desde la cárcel de Bouwer. “Yo no tengo un enriquecimiento ilícito. Todos mis bienes los voy a poner igual en el concurso de acreedores, que vamos a abrir en agosto y que todas las personas que se sientan damnificadas por lo menos se repartan de manera coherente y pareja”, dijo.

Además, aseguró que si le hubiesen permitido seguir en actividad, “el proyectado de facturación para 2022 a nivel mundial rondaba los 2 millones de dólares”.

“Nos sale a pegar muy fuerte la gente de Mercado Pago, la gente de Ualá”, acusó. Además, “creo que a nosotros nos quitan del mercado porque creen que éramos una amenaza muy fuerte”. Cositorto está acusado de estafa. En este caso, de liderar un esquema empresarial multimillonario que ofrecía a los inversores rendimientos en dólares de hasta un 55 por ciento al mes, basado en un algoritmo de trading que podía ganarle a los mercados más volátiles e impredecibles.

Bajo esa promesa logró captar el dinero de unas 82 mil personas en toda América Latina en apenas un año, según las cifras que le afirma a Clarín. En las causas que se apilan en los tribunales de todo el país aparecen damnificados que pusieron los pocos ahorros de una vida, junto a quienes soltaron hasta 2 millones de dólares sin despeinarse.

Un caso recurrente también son los que vendieron sus propiedades para saltar adentro de un esquema que prometía lo imposible o quienes metieron a toda su familia para sumar un plus por llevar referidos. Pero también están los fieles que lo bancan y quieren que salga libre. Los que no se sienten “damnificados”, sino que prefieren decir que fueron “iluminados” por él. Son los que hacen marchas y campañas en redes sociales. Es que además de ofrecer inversiones, Zoe se presentaba como un instituto de formación en capacidades blandas. Brindaba educación emocional y financiera. También tenía una decena de negocios: desde bienes raíces hasta el metaverso virtual.

Todo ese emporio salió de la boca de Cositorto, coach ontológico y orador, un motivador con 30 años entrenándose en la oratoria y fuerte poder de convencimiento. “Generación Zoe venía creciendo muy fuerte, cerca del 8.000 % en el año 2021. Allí ingresan 82.000 personas en un año, cuando nosotros nos había costado años y años llegar a mil personas. Entonces ese crecimiento exponencial genera todo un movimiento social, educativo y obviamente económico financiero. Colombia y Argentina principalmente, acompañado por Perú, México, Estados Unidos”, afirmó. También dio a conocer que tiene intenciones de incursionar en la política.

“El partido político mío se registró en Buenos Aires. Se va a llamar ‘Despertar’, no me dejaron poner ‘Despierta Argentina’ porque no se puede usar el nombre del país. Estoy en una etapa de mi vida donde ya he hecho muchos negocios. Voy a volver a hacer negocios porque además necesito hacer negocios para cumplirle a la gente de la convocatoria de acreedores. Pero si me lo permiten, yo voy a participar en la política y ser una opción. Vengo del mundo de las ventas, de las redes, del coaching, del cristianismo, de conocer 46 países, sé generar oportunidades y trabajar en equipo. Soy una persona pacífica, cero violento pero cero cobarde. Entonces tengo ya una edad donde he pasado por muchas cosas. Y bueno, creo que es hora de poner todo lo que hay que poner adelante”.

