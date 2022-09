Acampe de municipales mercedeños: pedirán ayuda a Valdés e irán a la Justicia

Continúa el acampe de trabajadores municipales de Mercedes. Pedirán la intervención del gobernador Gustavo Valdés luego de que representantes oficialistas hayan pedido el levante de las carpas para iniciar el diálogo. Los trabajadores llevan 17 días frente a la Municipalidad, reciben visitas de estudiantes y pusieron maniquíes vestidos con ropa de trabajadores para visibilizar su situación.

Un grupo de trabajadores reclama hace más de dos semanas en la plaza local, señalan que perciben salarios de $17.000 y denuncian que su ropa de trabajo no está en condiciones.

“Recibimos inicialmente la visita de los concejales del bloque opositor a la gestión y teníamos el acompañamiento con café y algunos elementos de ese tipo. Pero el viernes, luego de hacer algunas declaraciones en un medio radial de acá, recibimos la visita de los concejales del bloque oficialista”, explicó Laura Moreyra, secretaria general de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) a El Litoral.

“Nos vinieron a contar que se habían reunido con el Ejecutivo y que si levantábamos las carpas el intendente nos iba a atender. Pero nosotros respondimos que no íbamos a hacerlo hasta no obtener una respuesta concreta”, contó.

Moreyra dijo que levantarán el acampe luego de que tengan definida una recomposición salarial específica. En el petitorio presentado el 25 de agosto a Diego Caram, intendente mercedeño, los empleados solicitan el pago de un plus de emergencia de $20 mil, el adelanto a septiembre del aumento de los haberes que está previsto para noviembre, y el análisis de un nuevo incremento salarial para lo que queda del año.

Además, reclaman la incorporación de nuevas indumentarias y herramientas de trabajo, como establece el Estatuto municipal.

“Lo que definimos en asamblea es que una vez que se resuelva lo pedido en el petitorio, será la hora de levantar las carpas. Antes no”, confirmó la trabajadora. “Mientras tanto, si no tenemos algo concreto no podemos hacerlo porque no tenemos seguridad de resolver algo”, sostuvo.

Intervención de Valdés y pedido en la Justicia

Moreyra adelantó además que hoy presentarán un pedido de intervención al gobernador Gustavo Valdés, quien recorrerá la localidad en el marco de la 113ª Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio.

“Nos movilizaremos hasta la Rural de forma pacífica para dar con el gobernador Gustavo Valdés. Le pedimos que se convierta en intermediario en esta situación, porque la verdad es que no aguantamos más en esta situación”, mencionó.

“Más que diálogo queremos una respuesta a lo solicitado en el petitorio”, planteó.

“Será una nota donde le contaremos nuestra situación. Queremos ver si con su ayuda y colaboración intercede ante el intendente para que atienda las necesidades de los trabajadores más que nada. Vamos a recurrir a eso porque es lo único que nos queda”, declaró.

Moreyra también contó que ya presentaron una carta documento al Gobierno municipal de Mercedes.

En el documento, al que tuvo acceso este medio, se intima al Estado a que se expida “sobre la razón y fundamentos legales de los descuentos en los haberes, de manera compulsiva, sectorizada y arbitraria, que se realizó a los empleados municipales que se encuentran movilizados y en estado de alerta en virtud de los reclamos laborales”.

Además, señalaron que estas prácticas son definidas como “desleales” por ir contra la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y el Convenio Nº 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Solicitamos que cese en la negativa y falta de respuestas formales por ser un comportamiento contrario a la ética, lealtad y buena fe que debe gobernar en toda relación laboral”, cierra el documento entregado el 2 de septiembre. La gremialista adelantó que el lunes presentarán un pedido de amparo en la Justicia para avanzar en términos judiciales con la situación. “La verdad es que ya no damos más”, insistió.

Visita de los vecinos y acampe

El acampe en la plaza de Mercedes, ubicada frente al palacio municipal, cumple hoy 17 días consecutivos. “La verdad es que en los últimos días se está visibilizando mucho más la situación”, dijo la trabajadora. “Esta semana nos visitó el párroco del barrio Itatí de la localidad. Vino con los chicos del tercer año de un colegio para mostrarles que lo que ven no es algo que pasa en redes sociales nada más”, contó Moreyra.

Además, detalló que implementaron prácticas para visibilizar la temática. “Vestimos a unos maniquíes con la ropa de nuestros trabajadores y los ubicamos al frente de la Municipalidad. Queremos que vean con qué clase de ropa trabajan sus vecinos”, mencionó. “También es cierto que los vecinos se detienen más y preguntan o miran los recibos de sueldo que tenemos pegados en el acampe. Se está generando un revuelo con eso y queremos que así sea para que nos escuchen”, cerró.

(BDC)