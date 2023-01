Orgullo 2023 ¡Gmcvb celebra el Rainbow Spring!

El Greater Miami Convention & Visitors Bureau, o Gmcvb por sus siglas en inglés, dio a conocer la programación de la edición 2023 del Rainbow Spring, una iniciativa que se anticipa a los festejos por el Mes del Orgullo en junio. «Miami y Miami Beach, es uno de los destinos más elegidos por la comunidad Lgbtiq+. Queremos celebrarla, homenajearla y reconocerla no sólo durante el Mes del Orgullo. Es por eso, que traemos más oportunidades para festejar a este increíble colectivo», dijo Dan Ríos, director de Marketing Lgbtiq+ de Gmcvb.

Celebrándose a la par de legendarias iniciativas como Miami Marlins’ Pride at the Park (31 de mayo), Wynwood Pride (9 y 10 de junio) y No Fear, We’re Queer Comedy Festival (junio); y con grandes anfitriones como el AxelBeach Miami y el Hotel Gaythering, dos reconocidos hoteles Lgbtiq+ de Miami Beach, el itinerario tendrá experiencias y eventos tan diversos y coloridos como la gran comunidad Lgbtiq+.

Las actividades que se estarán llevando a cabo son las siguientes:

l Del 1 al 7 de marzo – Festival de la Fiesta de Invierno

Esta celebración invita, a quienes asistan, a decir adiós al invierno y mirar hacia la primavera.

l Del 1 al 16 de abril – Miami Beach Pride

Con una programación que incluye un evento en la piscina del Orgullo, un picnic familiar Lgbtiq+, Queer Art Showcase y la Marcha y Desfile del Orgullo en Ocean Drive; el evento Lgbtiq+ más grande del destino celebrará su 15 aniversario.

l 8 de abril – LatinXOXO de Out in the Tropics

Un homenaje a las voces latinas e hispanas en la comunidad Lgbtiq+.

l Del 20 al 30 de abril – OUTshine Lgbtiq+ Film Festival.

Grandes películas para los amantes del cine.

l Del 16 al 22 de mayo – SweetHeat

Un evento dedicado a las mujeres de la comunidad queer.

l Del 25 al 29 de mayo – Sizzle Miami

Uno de los eventos urbanos Lgbtiq+ más populares que celebra este año su edición número 21.

