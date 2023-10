Valdés: “Nación debe reducir gastos y explicar su matriz corrupta e indecente"

El gobernador Gustavo Valdés advirtió ayer que “vamos a seguir en la puerta de una hiperinflación” y se refirió al escándalo de Martín Insaurralde, que salpica al Gobierno nacional y a todo el kirchnerismo. “Es Insaurralde el que tiene que dar explicaciones, qué es el Jefe de Gabinete y el niño mimado del Kirchnerismo”, indicó.

En el marco de una nueva entrega de notebooks a alumnos secundarios de Capital y en contacto con la prensa, sobre las últimas leyes sancionadas por el Congreso, en la que se encuentra la eliminación de las ganancias, Valdés ratificó que Corrientes pierde "unos 30 mil millones de pesos para el año que viene".

"Cuando parece el “plan platita” de Massa, eso va al consumo y vemos después una aceleración de la emisión, vamos a seguir en la puerta de una hiperinflación, hace un año lo dije, y ahora está pasando", alertó.

“El Gobierno Nacional no toma medidas para controlar la inflación, no la tuvo, no la tiene, ni la tendrá", se quejó.

En cuanto a las compensaciones a las provincias, sostuvo “siempre son promesas la única realidad es cuando te reducen el presupuesto y luego es una promesa que está en el aire, en el gobierno anterior recuperamos los 15 puntos de coparticipación que nos habían recortado y con este gobierno centralista del kirchnerismo, lograron leyes que van solamente para nación y hoy se están despidiendo con otra ley que reduce el presupuesto de las provincias”.

“El gobierno kirchnerista es absolutamente centralista, lo que nosotros no compartimos por eso acompañamos a Patricia Bullrich como candidata a presidente”, acotó.

En cuanto a los efectos que esta medida podría tener en la provincia, el Gobernador aseguró “vamos a tener un impacto en la recaudación y vamos a tener menos posibilidad de concretar obras públicas, vamos a tener menos posibilidades de tener recursos para resolver las cuestiones que manda la provincia”.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno nacional es reducir los gastos administrativos, mejorar sus recursos, dejar de ir de joda en yates en Marbella funcionarios con modelos, como estamos viendo gastando la plata de los argentinos”, metiéndose de lleno en la polémica de Insaurralde.

Indicó que este caso solo salpica al ex intendente de Lomas de Zamora, a quien calificó como "niño mimado del kirchnerismo" y recordó que "fue diputado y estaba como candidato a concejal" por esa fuerza política.

"Si generalizamos (a toda la dirigencia política) diluimos la responsabilidad", agregó.

Entre tanto, pidió que "el kirchnerismo explique su matriz corrupta e indecente".

En cuanto a las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre, sostuvo que van a "redoblar esfuerzos" para lograr que Patricia Bullrich llegue al balotaje y añadió: "Necesitamos estar en segunda vuelta porque somos los únicos que podemos cambiar a la Argentina".

Campaña

En el tramo final de la campaña presidencial, Valdés acompañado de los candidatos a legisladores nacionales ayer encabezó una reunión con todos los socios de ECO + Juntos por el Cambio y sectores del radicalismo en el Club Astros, donde instó a todos los presentes a redoblar los esfuerzos para llevar a la Presidencia de la Nación a Patricia Bullrich.

En la oportunidad, apuntó contra el Gobierno Nacional y las últimas medidas económicas adoptadas por el candidato a Presidente de la Nación de Unión por la Patria, Sergio Massa y las consecuencias de las mismas en las arcas provinciales.

En tanto, hoy el gobernador desembarcará en la localidad de Mercedes, para presidir un acto proselitista en el Club Atlético Mercedes desde las 19, como inicio de la gira que desarrollará hasta el fin de semana y que incluye a las jurisdicciones de Bella Vista, Curuzú Cuatiá y Goya.

Se debe señalar que previamente en Mercedes, encabezará una nueva entrega de notebooks del programa provincial “Incluir Futuro” en la Escuela Normal”Manuel Florencio Mantilla” , seguidamente habilitará obras de refacciones en el hospital local “Las Mercedes”.