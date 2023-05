Karina La Princesita frenó su show en un boliche

En los primeros minutos del último domingo se realizó el evento CBaila en el complejo Art Media, en la Cuidad de Buenos Aires. Allí actuaron, entre otras bandas, Kumbiaracha y Tambo Tambo, siendo el plato fuerte de la noche Karina, la Princesita, show para el que se habían agotado todas las localidades. Fue en medio de ese contexto en el que la cantante debió frenar por un instante su presentación.

“¿Qué pasa con el sonido en el Complejo C, che?”, expresó la intérprete, visiblemente molesta por los distintos problemas de sonido que estaban ocurriendo a lo largo de su presentación en el lugar, en medio de una multitud que no paraba de cantar y bailar cada uno de sus temas. “No puede ser que conecten mal los cables y estemos sonando tan mal”, continuó, dando por sentado que los inconvenientes correspondían a falencias del personal del local. “No es un problema nuestro, es de ustedes, háganse cargo”, disparó a continuación.

Sin embargo, ahí no terminó todo, ya que continuó dando explicaciones sobre lo que estaba aconteciendo. “A ver, tengo otro show y me tengo que ir rápido, pero la verdad que no me puedo ir sabiendo que la gente pagó la entrada y que estamos sonando tan mal. A ver si se ponen las pilas y aprenden de sonido, viejo, porque acá estamos sonando mal, se corta el frente. La gente que trabaja conmigo no puede prestarme atención, porque están prestándole atención a la gente de acá”, señaló.

“¿Quién da la cara?, a ver si alguno da la cara”, se envalentonó la cantante mientras se dirigía al costado del escenario, a la espera de que alguna de la organización o al menos algún responsable del sonido del lugar brinde alguna respuesta al reclamo. “¿Ahí sí se escucha un poco más?”, consultó al público luego de ese parate en el show. “Viejo, vamos, estamos todos laburando. Vamos a poner un poquito, que nos pagan a todos para estar acá arriba”.

Pero allí no quedaría todo, ya que Karina continuaría expresando: “Estos errores no tienen que pasar, muchachos. Trabajan en la noche, vamos”, cerró su discurso, para luego continuar cantando un par de clásicos más antes de continuar la noche en otro de los shows ya previstos.

Recordemos que en los últimos días, Karina reconoció estar siendo tratada por psicólogos y psiquiatras, ya que sufre depresión. Tiene ataques de ansiedad y toma estabilizadores emocionales, que la ayudaron mucho durante los últimos meses. La cantante dio una nota a Socios en el espectáculo y dio detalles de la situación que atraviesa desde hace un tiempo.

“Pienso que es un proceso. El día de mi cumpleaños empecé a hablar del tema porque sentí que ya me estaba ocupando y necesitaba decirlo”, dijo la artista en diálogo con el cronista Santiago Riva Roy. “También para que comprendan y entiendan mis cambios de ánimo, por qué a veces sí, por qué a veces no. Y bueno... a partir de ahí se generó un interés general más que nada porque hay mucha gente que lo vive pero no es común escucharlo de gente conocida. No puedo decir que estoy re bien, que estoy recuperada porque es un tema que hay que ocuparse”, señaló.

“Estoy con psicólogo, psiquiatra y chaleco de fuerza”, bromeó y explicó: “Estoy controlada por eso, porque tengo ataques de ansiedad, de pánico, también nosotros tenemos una vida muy acelerada. De repente estamos cinco días encerrados en un hotel, de repente venís, descansas poco, haces una gira”.

“Lo mío es algo más emocional, que no tiene tanto que ver con el laburo. Se mezcla el laburo, lo personal, ser madre, no es lo mismo ser padre y buscar a la nena dos veces por semana que estar toda la semana con ella, hay palos para todos acá. Llevarla al colegio, una niña adolescente, no descuidar. No digo que no se ocupen, pero están dos días a la semana, a veces, cuando se acuerdan, y el resto de los días estamos nosotras, al menos ese es mi caso”, sumó en una indirecta bastante directa para su ex, El Polaco.

Fuente: Infobae