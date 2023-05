La Provincia recibe al Campo y el sector pedirá la prórroga de la Emergencia por la sequía

Los productores de Corrientes se reunirán hoy con el Ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, para evaluar la situación del sector y solicitar la prórroga de la Emergencia por la sequía. Además se reunirán con el titular de la cartera de Seguridad, Buenaventura Duarte, para avanzar con medidas contra el abigeato y el cuatrerismo que vienen sufriendo y que le producen cuantiosas pérdidas.

El campo fue invitado por el Gobierno Provincial para dialogar y de acuerdo con la agenda, los ruralistas hoy a las 9 h serán recibidos por Anselmo en el salón auditorio del primer piso ubicado en Perú 982. Luego a las 12 concurrirán al despacho de Buenaventura Duarte, ubicado en Salta y Quintana.

“Con el Ministro Anselmo tenemos previsto tratar la cuestión coyuntural de la Emergencia por sequía y vamos a aprovechar para tocar otros temas estructurales de la producción”, dijo a El Litoral el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc), Pablo Sánchez.

“Uno de los temas centrales es el pedido concreto de todas las rurales de la Provincia de la prórroga de la Emergencia hasta fin de año”, informó.

En diciembre del año pasado, el gobernador Gustavo Valdés a través del Decreto N°3771/22 declaró la prórroga del Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por el término de seis (6) meses a partir del 01 de enero del 2023. La medida alcanza a todas las actividades productivas, abarca a todo el territorio provincial y se establece debido a la continuidad de las condiciones de sequía y de los daños generados por esta, se resolvió tomar tal medida que ahora rige en toda la provincia y no por sectores productivos como se especuló en un principio.

La medida provincial implica la prórroga de vencimientos de impuestos y créditos provinciales, prórroga de vencimientos de créditos provinciales, asistencias dispuestas por el ministerio de Producción con recursos disponibles de su partida presupuestaria y asistencia técnica y financiera.

A esta medida local se suma también la Resolución 197/2023 por medio de la cual el Gobierno nacional prorrogó la declaración de Emergencia para Corrientes también por el término de seis meses (hasta el 1 de julio), para “las explotaciones agropecuarias afectadas por sequía e incendios, ubicadas en todo el territorio provincial”.

En este marco, se debe considerar que también desde el sector vienen advirtiendo que la Emergencia no terminó. “No hay que equivocarse, el campo puede verse verde hoy porque en general ha llovido, pero no de manera uniforme. Hoy no están dadas las condiciones de temperatura para generar el volumen de pasto necesario para atravesar el invierno. Pasto va a faltar, ya es tarde para recomponer eso. No obstante, vamos a depender mucho de cómo se dé el invierno. Acá, los primeros fríos detienen el crecimiento y lógicamente si no hay reserva va a faltar. No hay que engañarse viendo el campo verde”, indicó a este matutino el titular de la Asrc tras el anuncio del nuevo tipo de cambio fijo de $300 para el complejo sojero y economías regionales anunciado por el ministro Massa y que es considerado por el sector como “un parche”.

Seguridad

Mientras que consultado sobre si la reunión con el Ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, está relacionado con los reclamos de productores por los casos de abigeato y cuatrerismo, Sanchez dijo que “vamos a tratar toda la cuestión de seguridad. Nosotros siempre venimos hablando y trabajando estos temas, pero claramente fuimos invitados porque está en el tapete ese reclamo”. Antes del fin de semana, los productores ganaderos de Santo Tomé salieron a la ruta nacional 14 y anunciaron una mateada en la banquina que se tenía que concretar ayer en protesta por las cuantiosas pérdidas que sufren por delitos de abigeato y cuatrerismo, que en las últimas semanas crecieron de forma exponencial.