Alex Caniggia volvió a apuntar contra L-Gante con una particular chicana

La guerra menos esperada se produjo hace unas semanas entre Alex Caniggia y L-Gante y no solo sorprendió a sus seguidores y a parte del público que no esperaba este intenso cruce de mensajes picantes, sino que el tema no parece haber llegado a su fin. Muy contrario en las u{timas horas hubo una nueva batalla.

En esta oportunidad, el conductor de ElTrece que pronto será papá, apuntó nuevamente contra el cantante de cumbia 420. Desde el consultorio de su odontólogo mostró el tratamiento de colocación de las nuevas carillas. Y aprovechó el momento para mandarle algunas indirectas a L-Gante reavivando el conflicto que habían tenido días atrás.

“Estoy como vos”, escribió el mediático a través de sus historias de Instagram donde supera los dos millones de seguidores y etiquetó a L-Gante. En la imagen se pudo ver a Alex sin uno de sus dientes mientras realizaba el procedimiento. Aunque el cantante, está vez, decidió tomárselo con humor y no contestar a las provocaciones devolviendo con la misma moneda.

“Jajajajaja esa fue buena”, le contestó el artista de cumbia 420 divertido y sin dar más opciones para que se genere un nuevo ida y vuelta entre ambos.

Cabe destacar que el enfrentamiento entre ambos comenzó cuando el mediático se burló del look que eligió el cantante para los premios Gardel 2023. Además también criticó a Wanda Nara, quien había acompañado al cantante a la ceremonia que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

“Aunque el mono se vista de seda, mono queda”, escribió el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Claudio Paul Caniggia al compartir en su Instagram una foto del artista y la conductora de Masterchef (Telefe) en la alfombra roja. Incluso hizo una encuesta para sus seguidores y les preguntó: “¿Quién chorrea más grasa?”.

Al ver el posteo, Elián Ángel Valenzuela le respondió con otro golpe bajo e hizo referencia a la pelea de Alex con el exfutbolista. “Cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica”, señaló en tono irónico a través de su cuenta oficial de Instagram.

Aunque la cosa no terminó ahí: el hermano de Charlotte Caniggia no se quedó callado y le respondió al músico, incluso hizo un comentario desagradable sobre Wanda: “Mi reina madre y mi viejo me criaron en Europa, a vos te dejó tu viejo de chico por tener cara de opa. No sabés ni expresarte, qué mal te hace la falopa si hasta la ves linda a Wanda, pero la vestís de blanco y es un lavarropa”.

También, Alex Caniggia se había filmado en otra oportunidad mientras viajaba en un taxi y se escuchaba de fondo la canción “I’m too sexy”, del dúo Right Said Fred. En ese momento, escribió: “Qué temón man, esto sí es música”, dijo el ganador de El Hotel de los Famosos, el primer ciclo del reality que se emitió por Telefe. Y siguió: “Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap ¿o no? Aguanten los 80 y los 90″, continuó. “Qué L-Gante, ni nada de esa música de hoy en día pedorra”, disparó sin filtros, de manera provocativa.

En ese momento, la respuesta del cantante no se hizo esperar. “Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu. Hijo de Caniggia te faltan 900 gramos para hablar de mí. Mi música podrá ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden lograrlo. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo”.

(Fuente: Teleshow)