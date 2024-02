Camau Espínola: "El mecanismo de Milei de profundizar la pasada grieta no nos va a salvar"

"El mecanismo de Milei de profundizar la pasada grieta no nos va a salvar", aseguró Carlos "Camau" Espínola en diálogo conHoja de Ruta. Señaló que considera que el DNU que deberá ser tratado en el senado "no tiene sentido" ya que es "a todo o nada".

"Es importante que la comisión esté constituída y que vengan los funcionarios a explicarnos un DNU de estas características. Los objetivos que busca un DNU que busca modificar 80 leyes y artículos con tanta magnitud. El proceso que estamos por implementar es que la semana que viene presentemos un pedido para solicitar la presencia de funcionarios que vengan a explicar esto", detalló sobre el tratamiento del decreto 70/2023.

Cabe destacar que con el voto del senador nacional por Corrientes Carlos "Camau" Espínola, La Libertad Avanza logró la presidencia de la Comisión Bicameral en el Congreso que debe definir el futuro del DNU de Javier Milei. Pero además, tiene un voto definitorio en su aprobación o no.

Sobre cuál es su postura frente al DNU, dijo no entender "cuál es la necesidad y urgencia de estas medidas". "Un DNU cuando arranca un gobierno se puede entender que son medidas que se necesitan para arrancar. Pero se modifican demasiadas leyes. El DNU te obliga a votar en contra porque es todo o nada", resaltó."Lo que necesita la Argentina no es todo o nada", sumó.

Sobre los conflictos entre el presidente Milei con los demás funcionarios públicos, Camau dijo: "La confrontación que lleva el presidente con los gobernadores, con la política en general es meter a todos en una bolsa. El Presidente no asume su rol de consenso y no busca alternativas para un país mejor", mencionó. "El mecanismo del Presidente de profundizar la grieta del pasado no es la que va a mejorar el país", señaló.

"Si hay un presidente que no entra en razón, yo no me voy a quedar encerrado en esta discusión. Al presidente le cuesta justificar los problemas de Argentina porque menciona lo heredado todo el tiempo. Espínola aseguró: "Este DNU no tiene ningún sentido".

"El Presidente está ocupado en ordenar la macroeconomía, no en los ciudadanos de a pie que tienen que tomar el colectivo", cerró.

Cabe destacar que este lunes fue presentada una nota firmada por los senadores nacionales que integran la comisión bicameral del DNU, una nota elevada a la vicepresidenta Victoria Villaruel. Señalan que buscan convocar una sesión especial para dar tratamiento al Decreto 70/2023.