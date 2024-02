Francos: están "bastante cerrados" los acuerdos para el debate

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó que están "prácticamente todos bastante cerrados" los acuerdos para el debate parlamentario sobre los artículos de la ley "Bases" que el viernes recibió la aprobación general en la Cámara de Diputados, destacó el trabajo de los llamados bloques dialoguistas que colaboraron "con buenas intenciones" y aseguró que la norma "va a beneficiar en mucho a la gente".

"La ley se aprobó en general, fue un paso importante y un logro de la gestión. Quedan algunos temas para terminar de acordar en particular, pero no muchos. Prácticamente está todo bastante cerrado", afirmó Francos en declaraciones a radio Mitre.

El ministro destacó que hubo "mucha gente comprometida" de La Libertad Avanza, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por parte de la jefatura de gabinete que mantuvo "diálogos permanentes" con los legisladores.

"También hay que reconocer el trabajo de PRO, el bloque del radicalismo, y el que lidera (el diputado Miguel Ángel) Pichetto (Hacemos Coalición Federal) que han colaborado con buenas intensiones", ponderó y contrastó estos espacios con "la oposición fuerte y más recalcitrante" al sostener "que ya han gobernado y no les fue bien".

"Le pedimos que nos dejen gobernar a nosotros. La ley va a beneficiar en mucho a la gente. El gobierno de Milei esta intentando atacar el verdadero cáncer de Argentina que es la concepción cultural de que se puede gastar cualquier cosa sin recursos", afirmó.

Además contó que "las privatizaciones están conversándose" para atender los reclamos, pero "sin apartarse demasiado de los objetivos de la ley", mientras que aseguró que "no hay ninguna intención del gobierno de sacar tributos por vía de decreto", en alusión a los cuestionamientos a las facultades delegadas.

Además señaló que "hay muchas delegaciones en la ley, pero son razonables en la etapa de emergencia que estamos viviendo" y dijo que "no hay que hacerse un mundo porque son facultades que le han sido asignadas a todos los gobiernos prácticamente desde que estamos en democracia".

Francos criticó que hay sectores que "quieren poner trabas" y aseguró que más allá de los plazos en el tratamiento de la ley "lo importante es que se apruebe".

"Por lo menos hicimos que los legisladores trabajaran fuertemente frente a la opinión pública en el mes de enero, cosa que no es habitual, para tratar este proyecto de transformación importante para la Argentina", apuntó.

En tanto, anticipó que la ley Bases "no es la única" que contempla el Gobierno y que se va a "ir avanzando en distintos temas con el tiempo", como la reforma tributaria con la que se buscará "concentrar todos los impuestos en cinco o seis impuestos totales que financien toda la actividad pública".

Por otro lado, Francos dijo que "los gobernadores reclaman recursos para sus provincias", pero que desde el Gobierno nacional se "privilegia en este momento de crisis los recursos para la Nación, porque es la que atiende las problemáticas mas urgentes".

"El Presidente no quiere coparticipar el impuesto PAIS de ninguna manera porque uno establece una lógica coparticipable y después no se lo saca más. No quiere incurrir en eso porque la idea es que desaparezca cuando se saque el cepo", apuntó.

Por otra parte, reconoció que tiene "mucho" que ver con la designación de Daniel Scioli como Secretario de Turismo y aseguró que es una persona "capaz, que está dispuesto a servir al país" y que "también tiene una excelente relación" con el Presidente.

"Se lo propuse al Presidente. Me han criticado mucho por esto porque Scioli venía del peronismo y lo incorporamos al Gobierno, pero primero que nada soy amigo y lo conozco hace muchos años. Trabaje para él, fui presidente del Banco provincia cuando era gobernador y he tenido una relación excelente", recordó.

Télam