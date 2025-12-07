Corrientes: un jinete está grave tras chocar con un colectivo en la Ruta 118

La Policía de Corrientes informó este domingo que un hombre está grave tras un siniestro vial sobre la Ruta Nacional Nº 118, a la altura del kilómetro 164, en la localidad correntina de Loreto.

Según la información inicial, el hecho se registró cuando un colectivo de larga distancia y un jinete colisionaron por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Como consecuencia del impacto, un hombre de 52 años fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local.

Luego, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, donde permanece internado.

El caballo perdió la vida en el sitio del siniestro.

En el lugar, intervino la Unidad Fiscal en turno, que dispuso la realización de las pericias correspondientes en la zona.