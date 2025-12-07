¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Corrientes Javier Milei lluvias en Corrientes
Corrientes Javier Milei lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Loreto

Corrientes: un jinete está grave tras chocar con un colectivo en la Ruta 118

El hecho se registró en horas de la madrugada del domingo en la localidad correntina de Loreto. 

Por El Litoral

Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 20:57

La Policía de Corrientes informó este domingo que un hombre está grave tras un siniestro vial sobre la Ruta Nacional Nº 118, a la altura del kilómetro 164, en la localidad correntina de Loreto.

Según la información inicial, el hecho se registró cuando un colectivo de larga distancia y un jinete colisionaron por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Como consecuencia del impacto, un hombre de 52 años fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local.

Luego, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, donde permanece internado.

El caballo perdió la vida en el sitio del siniestro.

En el lugar, intervino la Unidad Fiscal en turno, que dispuso la realización de las pericias correspondientes en la zona.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD