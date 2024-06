Caputo: “Lo peor ya pasó, estamos en franca recuperación”

El ministro de Economía, Luis Caputo, pronunció un discurso en la apertura del 10° Latam Economic Forum, celebrado este miércoles en Parque Norte, en el cual destacó su optimismo respecto al futuro de la economía argentina. En su presentación afirmó que “lo peor ya pasó. Estamos en franca recuperación. La velocidad dependerá de dos cosas: la Ley Bases y de que nosotros podamos convencer a la gente”.

Caputo subrayó que la recuperación económica será más rápida si se logra aprobar la Ley Bases, una normativa clave para la estabilidad económica del país. Además, enfatizó la importancia de ganarse la confianza de la ciudadanía para impulsar las medidas necesarias.

El ministro también realizó fuertes declaraciones sobre la política y su impacto en la economía. “La política, para muchos, es un negocio. Cuando entiendan eso, van a entender lo que está pasando en el Congreso”, expresó. Estas palabras reflejan su crítica a la falta de apoyo en el ámbito legislativo para las reformas propuestas por el gobierno.

En un tono más coloquial, Caputo señaló que el apoyo de la gente es fundamental para el gobierno, comparándolo con un plato tradicional argentino. “El apoyo de la gente no es caviar, porque a mí no me gusta, pero sí es milanesa con papas fritas. Y el apoyo es de todas las clases sociales”, afirmó, subrayando el respaldo popular de diversas franjas de la población.

Sobre la colaboración con Milei, Caputo destacó que su presencia y apoyo brindan la confianza necesaria para implementar medidas que otros gobiernos no se atrevieron a tomar. “Milei nos da la confianza para tomar las medidas que nadie se animó a tomar por décadas”, sostuvo.