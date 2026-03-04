Corrientes: qué dijeron los gremios sobre el aumento docente

El Gobierno de Corrientes comunicó este miércoles un aumento del 6% para el sector docente y la propuesta fue cuestionada por referentes gremiales, que la consideraron insuficiente frente al actual contexto inflacionario.

Desde la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), su secretario general, José Gea, señaló que el incremento anunciado “es insuficiente” y no responde a las necesidades salariales del sector.

El referente gremial sostuvo que el porcentaje otorgado no logra recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos meses, en un escenario marcado por el aumento sostenido de precios.

AMET cuestionó la propuesta y consultará a las bases

Por su parte, el secretario general de AMET, Rufino Fernández, advirtió que la propuesta salarial “no cubre las expectativas de los docentes” y será puesta a consideración de los afiliados para definir una postura institucional.

“Valoramos el espacio de diálogo y la actitud de formalizar una propuesta que busca dar respuesta al clamor salarial, pero la realidad es que el haber del docente está muy deprimido y una recomposición del 6% no alcanza para cubrir las necesidades coyunturales de los docentes correntinos”, expresó tras el anuncio oficial.

Fernández explicó que ahora se abre una ronda de consultas con dirigentes de base y afiliados para adoptar una decisión consensuada. “La mejora propuesta por el Ministerio de Hacienda está por debajo de la ecuación que hemos trazado durante las negociaciones, tomando como referencia el índice de inflación del INDEC, que supera el 32% anual”, sostuvo.

En este marco, el titular de AMET remarcó que el gremio mantendrá su postura en defensa del poder adquisitivo docente. “Vamos a estar siempre del lado del docente, acompañando sus reclamos y consustanciados con la realidad durísima que se vive en los hogares, donde la capacidad de compra se deprimió a niveles históricos”, afirmó.

Además, cuestionó los indicadores económicos nacionales y aseguró que “la inflación no está controlada como dice la Nación”, señalando que el impacto en los precios continúa afectando el salario real.

Finalmente, ratificó que, en función de lo que resuelvan las bases, el gremio definirá en los próximos días las acciones a seguir. “La lucha salarial continúa en todas las instancias donde nos toque actuar, tanto en ámbitos de diálogo como en expresiones de protesta, porque la problemática de fondo del sistema educativo no ha sido resuelta”, concluyó.