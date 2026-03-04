Demoraron a un camionero en Corrientes con 65 animales sin documentación

Un operativo de rutina, montado por efectivos de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica de Capital terminó con la demora de un camión en el que transportaban 65 animales vacunos de manera ilegal.

El procedimiento fue realizado en la intersección de las rutas provinciales 46 y 32, en jurisdicción de la localidad de El Sombrero y acabó con un secuestro de hacienda por un valor millonario.

Los efectivos detuvieron la marcha de un camión Scania cuyo conductor no contaba con la documentación obligatoria exigida por ley para el transporte de hacienda en ruta, según detallaron.

Ante la irregularidad, se procedió al secuestro preventivo tanto del rodado como de los animales. Posteriormente los policías verificaron uno por uno los vacunos y, posteriormente, el propietario presentó la documentación correspondiente, acreditando que los semovientes no registraban pedido de secuestro ni provenían de hecho ilícito alguno.



No obstante, se constató una infracción contravencional encuadrada en el Artículo 82 del Código de Faltas de la Provincia de Corrientes, lo que derivó en una multa de 1.500.000 pesos.