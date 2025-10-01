Corrientes celebra el 1° Festival de obras cortas "Entre cuerpos"

Este fin de semana se vivirá una nueva experiencia cultural en Corrientes con la primera edición del Festival de obras cortas “Entre cuerpos”, una propuesta que reúne al teatro y la danza con la intención de acercar estas disciplinas a nuevos públicos.
El encuentro es organizado por la Asociación Civil de Trabajadores Escénicos de Corrientes (Actecor) junto a salas teatrales independientes, y se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre en dos espacios culturales de la ciudad.
Programación
Sábado 4 – Teatro de la Ciudad (20 hs., Pasaje Villanueva 1470):
- “Los Monstruos en el fondo del mar” (clown y narración, con Lupe Salazar).
- “Florecer” (danza, con el Elenco del Profesorado de Danzas del ISM “Prof. Carmelo H. De Biasi”).
- “Improyeré” (impro teatral con participación del público, coordinación de Lourdes Alegre Borsini).
Domingo 5 – Espacio Mariño (20 hs., Santa Fe 847):
- “El hilo rojo” (danza, Elenco del Profesorado de Danzas del ISM “Prof. Carmelo H. De Biasi”).
- “Entramadas” (danza-teatro, Ballet Release, dirección de Loly Fiorini).
- “Improyeré” (teatro improvisado con intervención del público).
Entradas anticipadas
Se pueden adquirir en el Teatro de la Ciudad (tel. 379 493-0456) y en el Espacio Mariño (tel. 379 459-7895).
Con propuestas que van desde la narración clown hasta la danza contemporánea y el teatro improvisado, el festival promete dos noches de creatividad, movimiento y encuentro cultural en la capital correntina.