Río Uruguay Incendio en Corrientes Santa Lucía
CORRIENTES

Un intento de robo de cría de lechones en San Luis del Palmar fue evitado por la Policía

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 12:36

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica informó este martes que detuvieron el robo de animales en una zona rural de la localidad correntina de San Luis del Palmar.

Según informaron fuentes oficiales, tras recibir una alerta sobre la faltante de lechones en una chanchería local, los agentes desplegaron un operativo que permitió recuperar las crías sustraídas.

Durante el procedimiento, se hallaron tres bolsas de arpillera que contenían lechones de aproximadamente 20 días de vida. Los animales fueron secuestrados de inmediato y puestos a disposición de la autoridad fiscal correspondiente. Posteriormente, fueron trasladados a la sede policial y restituidos a su propietario.

Hasta el momento, no se logró identificar a los responsables del hecho. La investigación continúa en curso bajo supervisión judicial.

