Arnoldo Rohner: “Queremos una ciudad turística y no una ciudad con turistas”

Arnoldo Rohner, candidato a intendente de Esquina por Vamos Esquina, presentará su propuesta de gestión con el respaldo de Gustavo y Juan Pablo Valdés este viernes en Esquina. En Hoja de Ruta, aseguró que busca modernizar la municipalidad, mejorar los servicios y poner al turismo como motor de desarrollo.

El empresario remarcó que su postulación surge de un compromiso personal y del acompañamiento de Gustavo y Juan Pablo Valdés: “Yo trabajo, soy empresario, tengo mi emprendimiento, estoy muy cómodo ahí, no necesito de la política. Creo que esto me trae más dolores de cabeza que satisfacciones, pero quiero hacer algo diferente por nuestra ciudad, donde viven mis hijas. Quiero que tengan oportunidades para quedarse a vivir acá”.

El candidato aseguró que su plan de gobierno se centra en dos ejes: mejorar los servicios básicos y desarrollar un plan integral de turismo. “Me imagino un municipio donde funcione todo: que la basura deje de ser un problema, que los trámites se hagan en un rato y no en tres días. Queremos una municipalidad ágil, moderna y presente en todos los barrios y parajes”, explicó.

En cuanto al turismo, Rohner fue enfático: “Queremos una ciudad turística y no una ciudad con turistas. Esquina tiene todo: geografía, pesca, fiestas tradicionales. Pero necesitamos infraestructura, un muelle accesible, un plan que contemple lo que hoy está abandonado. El turismo es el motor que genera divisas y trabajo, y nunca se le prestó la atención que merece”.

También hizo referencia a las tensiones institucionales en torno a Malvinas, municipio que todavía vota junto con Esquina por decisión judicial. “Nosotros vamos a esperar lo que diga el Superior Tribunal. No es un tema que dependa de nosotros, solo acatar lo que se resuelva”, aclaró.

Finalmente, Rohner resaltó la importancia de la elección del 26 de octubre, ya que será la primera vez que se vote en el país con boleta única papel: “Es espectacular porque es más simple, ágil y transparente. Claro que tenemos que hacer docencia, porque mucha gente no sabe leer ni escribir. Pero la boleta ayuda con las fotos y vamos a acompañar a los vecinos en este proceso”.

Con el lanzamiento oficial de su fórmula previsto junto al gobernador Valdés y un grupo de jóvenes profesionales, Rohner busca posicionarse como la opción de renovación en Esquina: “Somos un equipo que no viene de la política, pero que tiene la convicción de transformar la ciudad dentro del modelo provincial”.

