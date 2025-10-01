El Club Hípico Santa Catalina brilló en el torneo “Valla Uno” en Misiones

Durante los días 26, 27 y 28 de septiembre, el equipo de competición del Club Hípico Santa Catalina participó del torneo de salto ecuestre “Valla Uno”, disputado en las instalaciones del club “Sol de Campo”, en las afueras de la ciudad de Posadas, Misiones. Con más de 100 binomios en competencia y un destacado marco de público, la delegación correntina logró una actuación sobresaliente que le permitió clasificar a la final nacional que se realizará en Córdoba.

La competencia, que otorgó la “Copa Pampero” en distintas categorías, contó con la participación de jinetes y amazonas de todo el país. Representando a Corrientes, los binomios del Santa Catalina arribaron al predio minutos antes de las 14 del viernes 26, para comenzar su participación desde las 14.30.

Las primeras en salir a pista fueron Clara Castillo Ódena, con su caballo Don Galarza, y Martina Zampa, junto a su yegua Sultana. Ambas competidoras estuvieron acompañadas y dirigidas por la profesora Carolina Azernicki, quien guió el proceso de preparación y precalentamiento. En la categoría Escuela Menor, Zampa obtuvo dos primeros lugares los días viernes y sábado en el recorrido de 50 centímetros, y logró además un segundo puesto en 60 centímetros, lo que le valió adjudicarse la “Copa Pampero” como campeona de 50 cm y subcampeona en 60 cm.

Por su parte, Clara Castillo Ódena alcanzó un destacado cuarto puesto en la categoría de 50 centímetros, posicionándose entre las mejores de la prueba.

Otra actuación destacada fue la del joven jinete Franco Abelenda, quien debutó oficialmente en la categoría 70 cm Escuela Mayor junto a su caballo Boss, logrando el primer lugar en su primera competencia oficial.

La cosecha de galardones se completó con la participación de Bernardo “Coco” Carmona, quien en binomio con Llanura obtuvo dos triunfos consecutivos en la categoría de 1,10 metros, exhibiendo técnica y precisión en sus presentaciones.

Gracias a los resultados obtenidos, todos los representantes del Club Hípico Santa Catalina clasificaron a la final del circuito “Valla Uno”, que se disputará en Córdoba en el mes de noviembre.

El desempeño del equipo correntino refleja el trabajo sostenido en la formación y entrenamiento de jinetes y amazonas, así como el compromiso del club con la proyección deportiva a nivel regional y nacional.