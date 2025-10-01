¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes Santa Lucía recolección de residuos
Atención vecinos

Este jueves no habrá servicio de recolección de basura en Corrientes

Debido al Día Nacional del Recolector el servicio se retomará el viernes.

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 13:01

La Municipalidad de Corrientes informó que el jueves 2 de octubre no habrá servicio de recolección de residuos en la ciudad debido a la conmemoración del Día Nacional del Recolector.

Esta fecha fue establecida por Ley 24.854 en 1997 para reconocer la tarea esencial de quienes mantienen limpias nuestras calles.

Por este motivo la Municipalidad informó que no se realizarán los recorridos habituales en los turnos diurno y nocturno, ni tampoco el operativo de Descacharrado programado en el marco del plan La Muni en tu Barrio.

Se solicita a los vecinos no sacar la basura durante la jornada para evitar acumulación en la vía pública. El servicio se retomará con normalidad el viernes 3 de octubre.

 

