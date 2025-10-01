Lali Espósito volvió a hablar de las críticas a Javier Milei: "Lo voy a seguir haciendo"

Lali Espósito está trabajando en España y en su estadía pasó por el programa "La Revuelta", a cargo de David Broncano. Allí, la artista habló de todo sin filtro y se refirió a los ataques que recibió por parte de Javier Milei.

El conductor le preguntó por el enfrentamiento, a lo que la cantante no dudó en defender su postura.

“Me peleé con el presidente de la nación, una boludez. Bueno, él me peleó. No le gustó una opinión concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle”, comenzó diciendo con humor.

Y siguió: “El tipo gana las primarias, antes de convertirse en presidente. Yo puse un tuit muy concreto que decía 'qué peligroso, qué triste'. A partir de ese momento se vino una persecución con sus trolls en redes sociales… Calumnias, injurias. Por un rato fui centro del hate del mismísimo presidente”.

Lejos de mostrarse arrepentida, Lali defendió sus comentarios y expresó: “Está un poco raro el tema de la libertad de expresión. Maleducada no soy. Opiné como persona, parte de la sociedad y como artista que tiene un micrófono. Por supuesto que opiné y lo voy a seguir haciendo, con música o cuando lo sienta”.

FUENTE: minutouno.com