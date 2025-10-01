El impensado rubro al que se dedica Brian Lanzelotta a 10 años de Gran Hermano

Brian Lanzelotta fue uno de los participantes más relevantes de Gran Hermano 2015. Su paso por la casa más famosa del país fue muy polémica y generó todo tipo de emociones.

Después de eso, comenzó su carrera en los medios: lanzó su carrera como cantante y participó de realitys como el Bailando y Cantando, por la pantalla de ElTrece. A diez años de haber ingresado a GH, su presente está lejos de esas épocas de exposición mediática y fama y él mismo anunció que se iba a empezar a dedicar a la venta de papel higiénico y rollos de cocina.

En diálogo con TN, Brian contó cómo fue hacer ese cambio en su vida y por qué se siente orgulloso de su decisión. “Esto es algo que tenía dando vueltas en mi cabeza en la pandemia, pero que cuando me llamaron para el Cantando 2020 postergué. Hoy lo refloté y así nació 'Bien Limpio’, en referencia a mis iniciales. Estoy muy feliz porque poco a poco estamos logrando cosas que solamente me las imaginaba", comentó.

“En principio el reparto es algo chiquito que voy construyendo día a día. Yo subo muchos videos a las redes sociales; mucho TikTok, mucho Instagram y muestro el día a día del emprendimiento, tanto lo bueno como lo malo. Desde los pedidos hasta las dificultades para entregar la mercadería. Arranqué en mi auto y por la cantidad de pedidos tomamos la decisión con mi mujer de venderlo para poder comprar una camionetita y así llegar a más gente y lugares”, siguió diciendo.

A pesar de que empezó a emprender, Brian sigue dedicándose a la música. “De lunes a viernes me dedico al emprendimiento. Con la música sola no alcanza para vivir”, reconoció.

En 2021, además, incursionó en la política como candidato a primer concejal por el Partido Federal en La Matanza, aunque no logró superar las PASO. “Me metí por necesidad y por mi hermano discapacitado, para que escuchen a quienes no tienen voz”, recordó.

FUENTE: minutouno.com