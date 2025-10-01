Tiziana Sabatini y su entusiasmo tras la noticia del embarazo de su hermana Oriana

Este martes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron una noticia que alegró a sus seguidores: están esperando su primer hijo. Para anunciarlo, la pareja publicó un video titulado “primer posteo de nosotros tres”, que combina imágenes de la ecografía con momentos íntimos y llenos de ternura entre ambos.

Con una cámara sencilla, Oriana logró capturar la alegría que viven. En el video se ve a Dybala con una sonrisa radiante, mientras se alternan escenas de la ecografía, donde por primera vez pueden escuchar y ver las señales de vida de su futuro bebé, generando un clima emotivo y de expectación.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: amigos, colegas y seguidores llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones a la pareja, celebrando esta nueva etapa.

Entre los mensajes más destacados estuvo el de Tiziana Sabatini, hermana menor de Oriana, quien expresó su felicidad al enterarse de que será tía: “Voy a ser tíaaaaaaaaaa”, escribió junto al video compartido por los futuros padres, sumándose a la ola de amor que desató el anuncio.

FUENTE: minutouno.com