Taragüi Rock 2025: confirman la grilla completa y comienza la venta de entradas

El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, confirmó este sábado la grilla de artistas que formarán parte de la 15ª edición del Taragüi Rock, el evento que año tras año reúne a miles de fanáticos del género y a las principales bandas del país y la región.

El festival se llevará a cabo el sábado 1 y domingo 2 de noviembre en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, y promete dos noches de pura energía rockera, con una fuerte presencia de bandas locales, regionales y artistas invitados de nivel nacional.

Desde el Instituto de Cultura destacaron que, tras una convocatoria abierta, se recibieron cientos de propuestas de grupos de distintos puntos del país, consolidando al Taragüi Rock como un espacio de crecimiento y difusión para los músicos del NEA.

Grilla completa del Taragüi Rock 2025

Sábado 1 de noviembre

ALKITRAN (Corrientes)

MONOS KABRONES (Formosa)

CECI MUTIO (Corrientes)

LOBO DEL HOMBRE (Posadas)

FRANCISCO GORTARI (Esquina)

MANUEL FARIZANO Y LOS SUINDA (Goya)

FLU OS

KALACAWAS (Bella Vista)

BALTASAR COMOTTO

EMMANUEL HOURVILLEUR

Domingo 2 de noviembre

DEADGONE (Posadas)

LENOISE

RODRIGO ATROZ – GALE

FILIPPO

LA CHIFLADA

HDP

PELOS BLUES

NEGROOVS (Resistencia)

ROCÍO LENS

MANGO DUB

KACHIPORROS

Entradas en venta desde este fin de semana

Las entradas tendrán un valor de $15.000 por noche y podrán adquirirse este sábado y domingo, de 17 a 22, en Centenario Shopping (Av. Raúl Alfonsín 3525) y en UniPlaza, el nuevo shopping de La Unidad (Moreno y Don Bosco).

Desde el lunes 20 de octubre, también se podrán comprar en las oficinas del Instituto de Cultura (San Juan 546), de 8 a 20 horas, con todas las formas de pago disponibles: efectivo, tarjetas de crédito y débito, y billeteras virtuales.

Conferencia de prensa y presentación oficial

El lunes 20 de octubre, a las 11, se realizará una conferencia de prensa en el Patio de la Cultura “Marité Salas” del Instituto de Cultura, encabezada por su presidenta Beatriz Kunin, donde se brindarán detalles del evento y se presentará oficialmente esta edición aniversario del Taragüi Rock, que celebra 15 años de historia y pasión musical.