Allanamientos en Corrientes: secuestran droga, armas y proyectiles

La Policía de Corrientes informó este sábado que realizaron cuatro allanamientos en el barrio Dos de Abril, donde incautaron cocaína de alta pureza, dinero, armas blancas, proyectiles y otros elementos de interés.

Durante los procedimientos, los policías secuestraron 67 “bochitas” y 9 trozos de una sustancia blanquecina compactada, además de una balanza de precisión, dinero en efectivo, armas blancas, 15 proyectiles calibre .22, electrodomésticos y una bicicleta de dudosa procedencia.

Ante la presencia de sustancias sospechosas, se solicitó la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, cuyos agentes realizaron los test orientativos correspondientes.

Las pruebas confirmaron que se trataba de cocaína de máxima pureza, con un peso total aproximado de 788 gramos, la cual fue debidamente secuestrada junto a los demás elementos.

En el lugar se hicieron presentes el Jefe de Policía, Comisario General Miguel Ángel Leguizamón, y el Subjefe, Comisario General Walter Darío Aceval, quienes felicitaron al personal interviniente por el trabajo realizado y destacaron la coordinación de las distintas unidades en el marco de la investigación.

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones, mientras se continúan con las actuaciones de rigor.