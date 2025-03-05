Ará Berá es la gran campeona de los carnavales 2025

Tras un extenso y discutido escrutinio, Ará Berá se consagró compeona de la edición 2025 de los carnavales de Corrientes. El rayo se llevó 416,5 puntos, seguira por Sapucay.También se conoció la mejor agrupación musical.

El triunfo de Ará Berá rompe con una hegomonía de seis años ininterrrumpidos en los que Sapucay dominó la escena carnestolenda. Los puntajes se conocieron luego de una jornada de muchos reclamos, especialmente por el número de integrantes de Sapucay, lo que generó demoras en el conteo final.

La proclamación de Ará Berá se realizó en el Salón Dorado del Club Regatas de Corrientes, donde se llevó acabo el escrutinio, desde horas de la tarde hasta la madrugada. El duelo de batería lo ganó Samba Total. En la categoría Show de comparsas también se impuso Ará Berá.

Este miércoles se completará la entrega de premios.