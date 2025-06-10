Volvió el programa itinerante "Corrientes de Punta a Punta" con más de 10 mil asistentes

Esquina, Goya y Saladas fueron durante el fin de semana los escenarios del programa cultural itinerante “Corrientes de Punta a Punta”, realizado por el Instituto de Cultura.

La iniciativa, organizada por el Gobierno de la Provincia, recorre el interior llevando música, danza, artesanías y gastronomía.

Al respecto, la presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, dijo al cierre de este primer fin de semana que “es un compromiso llegar a cada una de las ciudades de nuestra querida provincia y ustedes son uno de los primeros beneficiarios”, frente a los presentes en el evento.

La funcionaria destacó que en las tres jornadas se contabilizaron más de 10 mil asistentes. El público pudo disfrutar de la presencia de diferentes artistas entre los que destacaron el Chango Spasiuk, Los Matuá Mercedeños, Ángel Piciochi, Los Príncipes de Misiones, Consuelo Castillo, Daniel Cardozo y “Los Charros”, Gerardo y “Los Chaques”.

Por su parte, el músico misionero, Chango Spasiuk, quien formó parte de la grilla de este fin de semana, dijo “estuve este fin de semana en Esquina, Goya y Saladas”, y agregó que “ha sido muy bello encontrarme con los músicos y con la gente de estas localidades del interior de la provincia de Corrientes. Larga vida a este ciclo y muchas gracias por hacerme parte de un proyecto de estas características.