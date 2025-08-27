Teatro Vera: Patricia Sosa regresa a Corrientes con su gira “Alquimia”

La cantante y compositora Patricia Sosa regresa a la provincia en el marco de su gira nacional “Alquimia”. El show será el viernes 12 de septiembre a las 21 en el Teatro Juan de Vera. Las entradas ya están a la venta.

El espectáculo, que comparte nombre con su último trabajo discográfico, invita a un viaje musical donde se fusionan clásicos ya consagrados con la calidez y fuerza interpretativa que la caracterizan.

Alquimia: el nuevo disco

El nuevo álbum es un proyecto en conjunto con el reconocido artista mexicano Manuel Mijares. Juntos, revisitan un repertorio de clásicos contemporáneos de autores y grupos como Soda Stereo, Maná y Los Enanitos Verdes. "Alquimia" es un disco que promete emocionar y renovar el vínculo de la artista con su público.

Una trayectoria única

Patricia Sosa es considerada una de las voces más emblemáticas de la música argentina. Fue la primera mujer en liderar una banda de rock: La Torre. Su talento la llevó a destacarse en géneros como el pop, el tango y el folklore, además de colaborar en grabaciones con músicos de la talla de Gloria Estefan, Ricky Martin y Joan Manuel Serrat.

A lo largo de su carrera, ha recibido innumerables premios y distinciones por su actividad artística y sus tareas solidarias, siendo una de las más destacadas el de “Embajadora de la Paz”.

Entradas

Las entradas para el show se pueden adquirir a través de weepas.ar o en la boletería del Teatro Juan de Vera, ubicado en San Juan 637. Para los clientes del Banco de Corrientes (BanCo) que paguen con tarjetas de crédito Visa, las mismas tienen un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 y hasta en 3 cuotas sin interés.