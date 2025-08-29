Teatro Vera: Noelia Marzol y un gran elenco llegan a Corrientes con el musical “Bloody Tango”

El exitoso musical "Bloody Tango", encabezado por la bailarina y actriz Noelia Marzol, llega a Corrientes el sábado 20 de septiembre a las 21 en el Teatro Oficial Juan de Vera de la ciudad de Corrientes.

El show, que cuenta con gran elenco y producción, es una propuesta que reimagina el tango a través de una experiencia "sensual y provocadora".

El musical, que cuenta con la participación de Jonathan Lazarte y Ana Devin junto a otros once artistas en escena, cuenta la historia de diversos personajes que, al entrar a un hotel, vivirán una experiencia intensa y pasional.

Cada habitación propone un ambiente invadido de sensualidad, oscuridad, tentaciones y amor. Los espectadores serán testigos de cada “ilusión” y serán invitados a dejarse llevar por las fantasías.

Entradas y promociones

Las entradas para el show se pueden adquirir en weepas.ar o en la boletería del Teatro Juan de Vera, ubicado en San Juan 637.

Para los clientes del Banco de Corrientes (BanCo) que paguen con tarjeta de crédito Visa, las mismas tienen un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 y hasta en 3 cuotas sin interés.