Con gran espectáculo y obras renovadas, reabre el Centro Cultural Esquina

En el marco del programa “Hermanos del Vera”, el Gobierno de Corrientes, junto al Teatro Oficial Juan de Vera, llevará a cabo la reapertura del Centro Cultural Esquina.

El evento, que se realizará el martes 2 de septiembre a las 19.30 en el edificio de la Sociedad Italiana, contará con un acto protocolar y el estreno de la obra inédita “Centro Cultural Esquina Renace”.

El programa “Hermanos del Vera”, ideado por la directora del Vera, Lourdes Sánchez, busca acondicionar y poner en valor teatros y salas del interior de la provincia para mejorar la infraestructura y los espacios físicos para la producción cultural.

Reapertura con un show inolvidable

El acto de reapertura se realizará en la fachada de la Sociedad Italiana y contará con la presencia de la presidente del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, autoridades provinciales y los intendentes de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, de Bella Vista, Noelia Bazzi, de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, y de Esquina, Hugo Benítez.

Tras la ceremonia, se presentará el espectáculo “Centro Cultural Esquina Renace”, una intervención artística que contará con la actuación de la actriz y cantante Yasmina Jazmín, Juan Gabriel Diris en guitarra, el Ballet Oficial Esquina y bailarines locales. También participará Diego Pereira, con un especial homenaje a Raúl Quintana, compositor esquinense de temas icónicos como "Esquina de los Lapachos".

El show incluirá un concierto de Bocha Sheridan y una evocación a la figura de Diego Armando Maradona, un especial tributo ya que la ciudad cobijó a sus padres y su infancia. El cierre de oro estará a cargo de la banda Los Alonsitos.

Obras de restauración y puesta en valor

Las obras de refacción, ejecutadas en el marco del programa “Hermanos del Vera”, incluyeron la reparación de los techos de la Sociedad Italiana para resguardar el cielorraso. En el salón auditorio, se colocaron nuevos equipos de aire acondicionado y se reemplazaron las instalaciones eléctricas.

En el escenario, se restauraron los pisos utilizando la madera original de pinotea y se renovaron los telones. Sobre el cielorraso, se instalaron nuevos conductos de alimentación eléctrica y de sonido para optimizar el funcionamiento de las actividades culturales.