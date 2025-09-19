Juampi Gon llega al Teatro Vera con su comedia “Soltero 2.0 – Modo Cupido”

Juampi Gon vuelve a Corrientes con su espectáculo “Soltero 2.0 – Modo Cupido”, una propuesta de humor en formato unipersonal que combina monólogos, improvisación, juegos con el público y su reconocida rapidez e ironía. La función será este domingo a las 20, en el Teatro Oficial Juan de Vera.

En esta nueva propuesta, el personaje de la sexóloga “Alessandra Teapoya” toma el centro del escenario para abordar temas como la crianza, los mandatos familiares, el despertar sexual y las relaciones fallidas, con un enfoque humorístico que busca conectar con toda una generación.

Juampi Gon, mendocino de nacimiento y criado en distintos puntos del país y Bolivia, comenzó su carrera artística mientras estudiaba Ingeniería Industrial. Luego de probar con la música y la locución, encontró en el stand up su verdadera vocación. Desde 2010 recorre escenarios de Argentina y Latinoamérica, con un estilo que prioriza la interacción con el público y la espontaneidad.

El humorista fue parte de programas como “La culpa es de Colón” (Comedy Central), “Showmatch”, y ganó la primera edición del reality “LOL Argentina” de Prime Video, conducido por Susana Giménez. Con “Soltero 2.0”, su tercer unipersonal, recorre el país compartiendo reflexiones humorísticas sobre su crianza y educación sexual, y cómo todo eso influye en su presente.

Las entradas para el show ya están disponibles desde $21.200 en la plataforma weepas.ar y en la boletería del Teatro Juan de Vera (San Juan 637), de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.

Los clientes del BanCo pueden acceder a un 20% de descuento, con tope de reintegro de $20.000 y tres cuotas sin interés con tarjeta Visa crédito.