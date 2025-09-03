Corrientes: rinden homenaje a Raúl Barboza en simultáneo con su funeral en Francia

El Instituto de Cultura de Corrientes rendirá un sentido tributo a uno de los grandes referentes y embajadores del chamamé, el maestro Raúl Barboza. El acto se llevará a cabo este jueves a las 10.30, en la Sala Vañek (San Juan 546), acompañando simbólicamente la despedida a sus restos en Francia.

En la ceremonia se proyectará un material audiovisual sobre la vida y la obra del notable compositor e intérprete, quien trascendió fronteras con la música chamamecera. Se espera que el evento cuente con la presencia de autoridades y artistas del género para acompañar el último adiós al reconocido acordeonista.

El funeral de Barboza se realizará a cajón cerrado y sin ceremonia religiosa, a las 15.30 (10.30 hora de Argentina), en el cementerio del Père-Lachaise de París, Francia, donde también descansan los restos de grandes artistas como Frédéric Chopin y Édith Piaf.