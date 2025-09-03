¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Forestadora Tapebicuá Perro asesinado Raúl Barboza
Forestadora Tapebicuá Perro asesinado Raúl Barboza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Chamamé

Corrientes: rinden homenaje a Raúl Barboza en simultáneo con su funeral en Francia

El Instituto de Cultura proyectará un material audiovisual sobre el músico, acompañando simbólicamente la despedida de sus restos en Francia. 

Por El Litoral

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 19:00

El Instituto de Cultura de Corrientes rendirá un sentido tributo a uno de los grandes referentes y embajadores del chamamé, el maestro Raúl Barboza. El acto se llevará a cabo este jueves a las 10.30, en la Sala Vañek (San Juan 546), acompañando simbólicamente la despedida a sus restos en Francia.

En la ceremonia se proyectará un material audiovisual sobre la vida y la obra del notable compositor e intérprete, quien trascendió fronteras con la música chamamecera. Se espera que el evento cuente con la presencia de autoridades y artistas del género para acompañar el último adiós al reconocido acordeonista.

El funeral de Barboza se realizará a cajón cerrado y sin ceremonia religiosa, a las 15.30 (10.30 hora de Argentina), en el cementerio del Père-Lachaise de París, Francia, donde también descansan los restos de grandes artistas como Frédéric Chopin y Édith Piaf.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD