El Senado de la Nación distinguió al Teatro Vera por sus 112 años de historia

El Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes fue distinguido por el Senado de la Nación Argentina con un Diploma de Honor, en reconocimiento a sus 112 años de trayectoria y a las recientes obras de restauración y puesta en valor que devolvieron esplendor al histórico coliseo.

El acto se llevó a cabo en el Salón Azul del Palacio Legislativo y fue impulsado por los senadores correntinos Gabriela Valenzuela, Eduardo Vischi y Carlos Espínola, quienes organizaron la velada cultural titulada “El Vera Renace”, donde música, danza y teatro hicieron visible la riqueza artística de la provincia.

Reconocimiento al patrimonio cultural

La directora general del teatro, Lourdes Sánchez, recibió el reconocimiento en representación de la institución, acompañada por la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Beatriz Kunin, legisladores nacionales y provinciales, artistas y gestores culturales.

En sus palabras, la senadora Valenzuela destacó al Vera como “el corazón vivo de la identidad cultural correntina”, mientras que Espínola lo definió como “un faro en la región”. Vischi, por su parte, subrayó el esfuerzo provincial en la revalorización de este monumento histórico nacional.

Un coliseo con historia

El Teatro Vera, inaugurado en 1913 con la ópera Aida, es considerado uno de los escenarios más prestigiosos del país. A lo largo de su historia, fue sede de grandes artistas y atravesó diferentes restauraciones, entre ellas la de 2005 y la más reciente, que incorporó accesibilidad para personas con discapacidad y mejoras técnicas para espectáculos contemporáneos.

En 2023, la gestión cultural que lo conduce impulsó programas como “Hermanos del Vera” y “Vera Itinerante”, que promueven la integración cultural y el acceso al arte en toda la provincia.

Una noche de arte y emoción

La ceremonia concluyó con una gala artística en la que participaron Pepe Cibrián, la pareja campeona mundial de tango Micaela García y Leandro Bojko, Nacho Pérez Cortés, Los Irundy, Malena, Matías Niella, entre otros artistas. La puesta en escena estuvo dirigida por María Laura Cattalini y Edu Gondell, y cerró con la presentación del tema original El Vera Renace, compuesto por la DJ Daiuja.

El acto dejó en claro que el Teatro Oficial Juan de Vera no es solo un edificio, sino un símbolo de identidad, orgullo y proyección cultural para Corrientes y la Argentina.