En un vehículo hallaron 84 teléfonos ilegalas por un valor de $66 millones

A la altura de la localidad de Cuay Grande, detuvieron la marcha de un automóvil que se desplazaba en sentido Norte-Sur, en el cual descubrieron una carga ilegal de 84 teléfonos de contrabando

El operativo realizó integrantes del Escuadrón 57 "Santo Tomé”, de la Gendarmería Nacional, durante un control de rutina de verificación de documentaciones vehiculares y personales.

Los electrónicos eran de origen extranjero y carecían del aval aduanero correspondiente.

Intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, quienes dispusieron el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley de “Código Aduanero” y del automóvil, con un avalúo estimado de $ 66.584.222.



En cuanto al conductor del rodado, se encuentra detenido en carácter de comunicado.