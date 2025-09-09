Tragedia en Corrientes: un camión cayó del puente, se incendió y el conductor murió

Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este martes en un departamento de la localidad correntina de Paso de los Libres. El conductor de un camión murió tras caer de un puente y prenderse fuego la cabina del vehículo. Según informaron, el hombre quedó atrapado en la parte delantera y no logró salir a tiempo.

El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 443, en la zona de Parada Pucheta del departamento de Paso de los Libres. Se trataba de un camión que remolcaba vehículos 0 km.

Según la información inicial, el vehículo perdió el control y cayó desde el puente, generando un incendio de gran magnitud que consumió tanto el camión como parte de los rodados transportados.

Bomberos voluntarios de Bompland, Parada Pucheta y Colonia Libertad trabajaron intensamente en el lugar para controlar las llamas y evitar mayores daños.

Hasta el momento, las autoridades no pudieron confirmar la identidad del conductor ni la titularidad del rodado, ya que no se ha identificado la matrícula ni la empresa responsable del transporte. Por ahora, se iniciaron las pericias correspondientes.

La información está siendo actualizada...