Trabajadores de Tapebicuá harán un corte de ruta y denunciarán penalmente a los directivos

Trabajadores de la forestadora Tapebicua emitieron un comunicado el lunes donde informaron de medidas de fuerzas que se realizará este martes sobre Ruta Nacional N° 14, en Gobernador Virasoro. El motivo es “la persistente falta de diálogo y la negativa de la empresa a rendir cuentas”.

Además, informaron que denunciarán penalmente por “apropiación indebida de los aportes de seguridad social” a los directivos de Tapebicuá.

“La Justicia deberá investigar si se quedaron con el dinero que nos descontaron de nuestros sueldos y que debe ser designado a nuestra cobertura de salud y a nuestra futura jubilación, dejándonos desprotegidos”, detalla el mensaje para luego anunciar una medida de fuerza.

Cortes de ruta

Los trabajadores decidieron que el “paso legal no es suficiente para obtener una respuesta inmediata”, por lo que “nos vemos obligados a hacer visible nuestro reclamo”.

Por tal motivo se convocó a los trabajadores en la Ruta Nacional N° 14 en dos momentos del día.

1° corte : a las 10 del martes se interrumpirá el tránsito de una sola mano de la ruta, en sentido sur-norte

: a las 10 del martes se interrumpirá el tránsito de una sola mano de la ruta, en sentido sur-norte 2° corte: a las 18.45 del mismo día, el tránsito será afectado en una sola mano en sentido norte-sur.

Ambas movilizaciones tendrán una duración de 45 minutos.

El comunicado termina aclarando que “nunca quisimos llegar a este extremo, pero el silencio es cómplice del abandono”.

