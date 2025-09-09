Asalto a mano armada en un estudio jurídico de Corrientes: se llevaron dinero y celulares

La Policía de Corrientes informó que este lunes dos personas armadas ingresaron a un estudio jurídico, donde sustrajeron dinero en efectivo y varios objetos de valor.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 del lunes, cuando dos sujetos ingreson al estudio con claras intenciones delictivos y, tras algunos minutos, sacaron un arma de fuego y comenzaron a amanezar a los presentes.

Los asaltantes se llevaron dinero en efectivo que se encontraba en un escritorio, además de teléfonos celulares y otros elementos, para luego darse a la fuga.

Horas más tarde, cerca de las 21:10, un hombre se presenta a la comisaría para denunciar el hecho. En este sentido, la Policía trabajan en la identificación de los presuntos autores y en el desarrollo de las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.