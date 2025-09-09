¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
INSEGURIDAD EN CORRIENTES

Asalto a mano armada en un estudio jurídico de Corrientes: se llevaron dinero y celulares

Si bien trascendió que sustrajeron una fuerte suma de efectivo. fuentes policiales señalaron que se desconoce el monto.Los delincuentes aún no fueron identificados.

Por El Litoral

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 09:15

La Policía de Corrientes informó que este lunes dos personas armadas ingresaron a un estudio jurídico, donde sustrajeron dinero en efectivo y varios objetos de valor.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 del lunes, cuando dos sujetos ingreson al estudio con claras intenciones delictivos y, tras algunos minutos, sacaron un arma de fuego y comenzaron a amanezar a los presentes

Los asaltantes se llevaron dinero en efectivo que se encontraba en un escritorio, además de teléfonos celulares y otros elementos, para luego darse a la fuga.

Horas más tarde, cerca de las 21:10, un hombre se presenta a la comisaría para denunciar el hecho. En este sentido, la Policía trabajan en la identificación de los presuntos autores y en el desarrollo de las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.

