Regatas impuso condiciones y le ganó el clásico a San Martín

Con la destacada labor de James Reese, autor de 29 puntos, Regatas Corrientes le ganó a San Martín 83 a 69 y se quedó con una nueva edición del clásico correntino en la Liga Nacional de Básquetbol.

La producción del tercer cuarto, donde se impuso 27 a 15, fue determinante para el triunfo de Regatas en el partido que se jugó este domingo en el estadio José Jorge Contte.

En el equipo ganador, los goleadores fueron Reese (2 de 4 4 en libres, 6 de 8 en dobles y 5 de 5 en triples), Fabián Ramírez Barrios (20 puntos) y Charles Thomas (17 y 14 rebotes), mientras que en San Martín se destacaron en la ofensiva Tomás Botta (15), Gastón García (10 y 4 recuperos) y Lucas Gargallo (10 y 4 asistencias).

En el arranque del partido, Regatas impuso condiciones a partir de su ofensiva que mostró variantes para anotar. Sacó 8 de ventaja pero San Martín respondió con su defensa y los puntos de García para quedar uno abajo (22 a 21, así cerró el cuarto inicial).En el inicio del segundo capítulo, San Martín pasó al frente (23 a 21) sin embargo, y pese a la buena labor de Botta, el local encontró en Ramírez Barrios y Thomas las cartas para tomar nuevamente el control del partido y cerrar el capítulo 39 a 35.El punto de quiebre del clásico estuvo en el tercer cuarto. Reese mostró su faceta goleadora (13 puntos en el segmento), castigó con los triples (2) y fue desequilibrante en el uno contra uno. Ramírez Barrios (10 en el cuarto) acompañó en el ataque y Regatas comenzó a distanciarse en el marcador hasta tomar 19 de ventaja.San Martín no tuvo respuestas. Bryan Carabalí rápidamente sumó su cuarta falta y se tuvo que ir al banco. Además, la defensa fue permeable y recién sobre el final del período pudo encontrar caminos para anotar.

Con la diferencia a su favor Regatas bajó el ritmo en los últimos diez minutos. San Martín aprovechó la situación y con buenos pasajes de Botta y Jorge Banegas quedó 9 abajo (70 a 61).El regreso de Nicolás Aguirre a la base de Regatas selló el partido. El santiagueño marcó los tiempos del partido y con 5 puntos seguidos, aseguró el triunfo Fantasma.Ahora los equipos correntinos tendrán como rival a La Unión de Formosa. San Martín (2-2) recibirá al equipo formoseño este miércoles y Regatas (3-4) visitará el Cincuentenario el domingo 10.

Fue el segundo clásico que se impone Regatas en poco más de 1 mes. El primero fue el 29 de septiembre, también en el estadio José Jorge Contte, pero por la final del Interligas. El triunfo le permitió al Fantasma quedarse con el certamen internacional.