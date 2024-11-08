La impactante revelación de Scaloni: "Estuve cerca de irme, no estaba bien"

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, recordó su fuerte conferencia de prensa luego de la victoria contra Brasil en el Maracaná en noviembre de 2023, cuando puso en duda su continuidad en el conjunto nacional.

"La respuesta de la gente que me rodea, yo cuando siento algo lo hablo. Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido", expresó en una entrevista con Neura Media.

En ese sentido, detalló que "no estaba bien" en lo personal. "Se me venían miedos que antes que no tenía, después del Mundial, luego de ganar en el Maracaná", reveló el entrenador oriundo de Pujato.

A su vez, Scaloni reiteró que "sentía que no estaba al 100%, no estaba cómodo, necesitaba una reflexión" y que "había sido muy pesado lo que había pasado" con la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022. "Yo lo hablo con mi esposa, lo hablé con Aimar, te ponés a pensar que logramos algo impensado, la gente te pide más. Pararse a pensar,no te ayuda", expresó, a corazón abierto.

"Yo no sé distinguirlo, no sabría decirte, porque no fui a hablar con nadie, me hubiera gustado, y muchos me han dicho que tendría que haber ido a incluso mi esposa, me decían, de hablar con alguien que no... Bueno, me lo guardé para mí, y bueno, fue esa época después del Brasil", dijo. Y añadió: "No me levanto todas las mañanas pensando que soy campeón del mundo. Intento no recordar. Si no, me costaría dormir".

La profunda reflexión de Scaloni sobre el ejemplo de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina campeona del mundo y bi de América, afirmó que "ganar no te permite hacer lo que quieras" y consideró que deben mostrar un camino a seguir. "Lo que tenemos que ser es un ejemplo para la sociedad. Hoy los chicos nos ven...", expresó.

"Todos vamos a terminar igual, algún día no vamos a estar en esta vida y tenemos que dejar algo. No es que lo digo y no lo pienso. No van a poder decir que tuve altibajos, yo creo que debemos ser ejemplo de una vez por todas, no solo por lo que se ganó a nivel futbolístico, sino a nivel comportamiento, que hemos mejorado con algunos jugadores que se han equivocado, le hemos dicho que hay chicos mirándolos", reflexionó.

Por otra parte, reveló que su hijo "está enamorado de Dybala, festeja los goles como Dybala", quien justamente es una de las ausencias más importantes para esta doble fecha de Eliminatorias. "Lo imita. Lo veo y lo compruebo", contó.

TyC Sports