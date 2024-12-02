De la mano de Franchela, Regatas superó a Gimnasia

Con una gran producción de Tobías Franchela, autor de 32 puntos (9 de 12 en los triples), Regatas Corrientes venció este lunes a Gimnasia de Comodoro Rivadavia 83 a 80 para sumar su cuarta victoria consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol 2024/25.

Regatas mostró un rendimiento de mayor a menor en el estadio José Jorge Contte. Tuvo un primer tiempo con alta efectividad y después bajó su rendimiento. Gimnasia pasó al frente del marcador cerca del final pero un triple de Franchela y una conversión de Charles Thomas (12), terminaron de inclinar la balanza a favor del Fantasma.

Otro jugador destacado en Regatas fue Ivan Gramajo que terminó con 25 puntos. En la visita, sus principal goleador fue Travis Daniels (17), desequilibrante en la primera parte del cotejo.

Regatas terminó con un 42% de efectividad en los tiros de tres puntos (15 de 35) y no contó con el extranjero James Reese por lesión. Además debutó Dishon Lowery (reemplaza al lesionado Federico Elías), que aportó 2 puntos y 6 rebotes.

En el cuarto inicia Regatas fue un vendaval ofensivo. Entre Iván Gramajo (15) y Franchela (13) anotaron 28 de los 32 puntos del equipo. El local también se mostró fuerte defensivamente y dejó al rival en 16 puntos.

Desde el segundo cuarto (52 a 37), el encuentro cambió. Gimnasia mejoró la defensa, se cerró bien cerca de su aro, y pudo salir en transición. Claro que cuando achicaba la distancia, que llegó a ser de 16, aparecía Franchela con algún triple para darle tranquilidad a Regatas.

El trámite se repitió en el tercer capítulo (66-56). Regatas sufrió con las pocas variantes en el ataque y Gimnasia siguió firme atrás y comenzó a manejar el ritmo del encuentro.

En la visita creció la figura de Nicolás De Los Santos (12) y de Jalens Jenkins (15) para pasar a ganar 69 a 68 con 4 minutos y medios por jugar. Regatas ajustó la defensa y un triple de Franchela adelantó al equipo correntino 77 a 74. Thomas lastimó en el poste bajo (79 a 74) con 40 segundos por jugar y terminó de definir el pleito.

Ahora Regatas (5-4) recibirá a Zárate Basket (2-5) el jueves 5, mientras que Gimnasia (4-5) se volverá a presentar en la capital correntina para enfrentar a San Martín (2-6) esté miércoles.