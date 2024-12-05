Regatas se despidió de Corrientes con una clara victoria sobre Zárate Basket

Regatas Corrientes sumó su quinta victoria consecutiva y le ganó de manera contundente a Zárata Basket 97 a 63 en su último partido del año como local en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Luego de un primer cuarto equilibrado, Regatas inclinó la balanza a su favor durante el segundo cuarto donde impuso su defensa, las buenas transiciones y los tiros de tres puntos para meter un parcial de 38 a 17 que definió anticipadamente del partido.

Zárate Basket no tuvo respuestas para frenar el andar del rival pese a las variantes y rotación constante que realizó su entrenador Manuel Anglese.

En el equipo correntino, que convirtió 11 triples de 26 intentos, se destacaron en la ofensiva Tobías Franchela con 16 puntos, Dishon Lowery con 15 y James Reese, volvió al equipo después de su viaje a Estados Unidos, con 14.

En la visita los principales goleadores fueron Alejo Maggi con 16 puntos y Febo Capponi con 15.

El cuarto inicial fue equilibrado, los dos equipos llegaron a los puntos por diferentes vías. Regatas marcó la primera diferencia con los tiros a distancia y sobre el final respondió la visita para achicar la brecha a dos (19 a 17).

En los segundos 10 minutos llegó lo mejor de Regatas que impuso condiciones y jugó prácticamente a voluntad para meter un parcial de 38 a 17 (global 57 a 34).

El cuarto comenzó con un triple de Andrés Jaime y de inmediato el local pudo escaparse con las contras que nacieron de pelotas recuperadas.

La defensa correntina se mostró fuerte, ajustó sobre la pelota, y además controló su cristal. En el ataque, además de las transiciones con ventaja numérica, también lastimó con los tiros de tres puntos para sacar una amplia ventaja que llegó a ser de 26.

Zárate se vio superado y, la producción en ataque de Lorenzo Caponni (13) evitó que la diferencia sea mayor.

En el complemento, Regatas controló el partido, mantuvo el ritmo del juego, se mantuvo fuerte en defensa y efectivo en el ataque. La diferencia llegó a ser de 34 puntos y Fernando Calvi le dio minutos en canchas a los más jóvenes del plantel.

La agenda competitiva indica que Regatas, que quedó con un récord de 6 triunfos y 4 derrotas, cerrará el 2024 con tres partidos como visitante. El lunes 9 visitará a Platense, el miércoles 11 enfrentará a San Lorenzo y el viernes 13 se medirá con Peñarol.