Argentina busca su séptima corona en el Mundial Sub 20

La selección Argentina enfrentará este domingo con su par de Marruecos, en la que será la final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Este trascendental encuentro está programado para las 20, se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional de Santiago y se podrá ver a través de Telefé y DSports. El árbitro será el italiano Maurizio Mariani.

En caso de quedarse con el tan ansiado triunfo, la Argentina conseguirá su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y se afianzará como la selección más ganadora del certamen.

Argentina, que es dirigida por Diego Placente, arriba a este cruce con un andar prácticamente perfecto a lo largo de toda la competición.

La Albiceleste terminó primera en el Grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). En los octavos de final venció a Nigeria 4-0, en los cuartos de final le ganó 2-0 a México y en las semis superó por 1-0 a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti.

Marruecos, que disputará su cuarta final y busca su primera consagración mundial, sorprendió al terminar primera en el Grupo C que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar a Corra del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en los octavos, cuartos y semifinales, respectivamente.

Colombia tercera

Colombia cerró su participación en el Mundial Sub 20 de Chile tras superar por 1 a 0 a Francia y se quedó con el tercer puesto del certamen.

El único tanto del encuentro lo convirtió el delantero Óscar Perea, del AVS portugués, a los dos minutos de la primera etapa, tras aprovechar un error en la salida rival.