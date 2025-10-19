San Martín regresa al Fortín para recibir a Unión de Santa Fe

San Martín de Corrientes volverá a presentarse frente a su público este domingo cuando reciba a Unión de Santa Fe en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro dará inicio a las 20.30 en estadio Raúl Argentino Ortíz ubicado en al barrio La Cruz en lo que será la sexta presentación del Rojinegro en la temporada.

Después de 23 días y cuatro partidos, el equipo que conduce técnicamente Gabriel Revidatti volverá al Fortín.

En el conjunto correntino está en duda la presencia del base y capitán, Gastón García que se recupera de una molestia en el tobillo izquierdo que ya le impidió jugar el partido frente Ferro Carril Oeste en Caballito.

San Martín debutó en la Liga 2025/26 con un claro triunfo frente Atenas. El encuentro se jugó en el Fortín el viernes 26 de septiembre y el triunfo fue 76 a 49.

Luego llegaron cuatro partidos como visitante donde el sado fue una sola victoria.

El Rojinegro perdió frente a Boca Juniors, Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Ferro. La única victoria se concretó frente a San Lorenzo.

El objetivo del equipo correntino pasa por volver a la senda de la victoria y lograr regularidad, principalmente en el aspecto ofensivo.

“Lo que nos pasó fue propio del inicio de la competencia. Un poco de irregularidades, de conocernos realmente en lo que es un partido. Fuimos corrigiendo las cosas que veíamos que estaban un poco más flojas que fue la parte defensiva, nos pusimos más físicos en ese aspecto y a partir de ahí comenzamos a construir un poco el ataque”, sostuvo Salvador Giletto (foto), integrante del plantel correntino.

Hoy San Martín tiene un promedio de gol a favor de 68,8 puntos por partido, el más de toda la competencia y recibe 70,2 por juego, también la cifra más baja de los 19 clubes participantes.

“El ataque es una cuota pendiente que tenemos, creo que en defensa lo sufrimos la primera gira, después la segunda la mejoramos mucho y quizás no tanto así la fluidez y la química en ataque así que estamos trabajando para eso”, reconoció el interno.“Me siento muy bien, el grupo está muy unido, a pesar de algunos resultados que no se nos dieron, Nos hicimos más fuertes, entrenamos mucho mejor en esos momentos y eso es un indicio de que todos estamos tirando para el mismo lado”, agregó el jugador de San Martín que llegó proveniente de Regatas.Enfrente estará Unión de San Fe que viene de conseguir su primera victoria en la temporada de tres presentaciones.Antes de viajar a Corrientes, el jueves 16, le ganó como local a Racing de Chivilcoy por 78 a 77 con los buenos aportes ofensivos del venezolano Yeferson Guerra (20), Felipe Araujo (13) y Franco Balbi (10).El DT Maximiliano Seigorman también cuenta en el plantel, entre otros, con el ex San Martín Emiliano Basabe, el gigante estadounidense de 2,13 metros de altura Christopher Vogt, José Alessio, Martín Cabera, Federico Elías y Daniel Hure.Luego del partido de este domingo, San Martín volverá a jugar recién el viernes 31 cuando recibirá a Argentino de Junín.En tanto que el lunes 3 de noviembre será local de Quimsa y después ira a la gira por Capital Federal para enfrentar a Obras Basket el lunes 10 y por Mar del Plata donde jugará contra Peñarol el miércoles 12.