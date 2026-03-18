La Justicia Federal en Corrientes tiene 7 vacantes: advierten por una situación apremiante

Los presidentes de las cámaras federales de Apelaciones de todo el país hicieron una fuerte advertencia por la falta de cobertura de las vacantes del Poder Judicial de la Nación, una situación que afecta a Corrientes en siete casos, según analizó el titular de ese tribunal en Corrientes, Luis González en diálogo con "O sea, digamos" del canal de streaming de El Litoral.

De eso habló la semana pasada en un encuentro desarrollado en Mar del Plata la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelación, que determinó gestionar un encuentro con el nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

Es por eso se conformó una subcomisión que estará a cargo de entablar el diálogo con el funcionario del gobierno de Javier Milei, responsable de dar curso a las coberturas.

"Manifestamos nuestra profunda preocupación por las vacantes en el Poder Judicial", dijo González en O sea, digamos y añadió: "Tenemos una cantidad de vacantes que es significativa, además, por la trascendencia de los cargos".

Siete vacantes en Corrientes

En ese sentido, enumeró:

Juzgado Federal 1, con competencia electoral.

Un cargo en la Cámara Federal de Apelaciones.

Dos vacantes en el Tribunal Oral Federal.

Fiscalía General ante la Cámara Federal.

Fiscalía de primera instancia N° 2 de la ciudad de Corrientes.

Fiscalía de primera instancia de Paso de los Libres.

Esta situación, dijo, "perjudica enormemente", pues se trata de un problema que transcurre en al menos dos dimensiones, ya que obliga a que jueces de otras jurisdicciones subroguen los cargos sin titulares en Corrientes y, además, lleva a que los magistrados correntinos tengan que realizar coberturas en otros puntos del país donde también faltan jueces.

Al respecto, González precisó que trabaja también en la Cámara Federal de Misiones y a veces le toca intervenir en la Cámara de Resistencia, Chaco.

Y asimismo el juez del Tribunal Oral Fermín Ceroleni subroga el cargo vacante en la Cámara de Corrientes.

Complicaciones

"Se llegan a enfermar dos jueces federales al mismo tiempo y nos quedamos sin jueces", ejemplificó el magistrado y destacó que "la situación es dramática y ocurre en todas las jurisdicciones del país".

Vale señalar, existen 235 vacantes de jueces y un porcentaje importante de fiscales y defensores, que suman un total equivalente al 40% del sistema judicial argentino.

Por otra parte, la subcomisión creada por los presidentes de las Cámaras Federales para lograr una reunión con el ministro de Justicia, intentará avanzar con la gestión de reformas en el Código Procesal Federal.

Según trascendió del encuentro de magistrados, se intentará modificar puntos vinculados con la actualización del delito de contrabando menor y otras inconsistencias encontradas en el Código.