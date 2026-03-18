Juez Medina: se "aplica la ley de modernización laboral” a todos los trabajadores

El juez laboral N°3 de Corrientes, Julio Valentín Medina, brindó un panorama general sobre la nueva ley de modernización laboral, sancionada el 6 de marzo de 2026, durante una entrevista en el programa “Hoja de Ruta” del canal de YouTube de El Litoral.

El magistrado realizó una explicación general, que se resume en los siguientes ejes.

Mayor exigencia probatoria

Uno de los cambios destacados se vincula con la presunción de relación laboral.

“El artículo 23 […] establecía que la acreditación […] hacía que se presuma la existencia del contrato de trabajo”, indicó Medina.

Sin embargo, explicó que ahora se incorporó un nuevo párrafo que limita esa presunción en determinados casos, lo que implica “un mayor esfuerzo probatorio” para quien inicia un juicio laboral.

Actualización de créditos laborales

El juez también se refirió a la nueva forma de calcular los intereses en los juicios laborales.

Detalló que la ley establece:

Un sistema de actualización basado en el IPC más un 3%

Una tasa diferenciada para juicios en trámite

En ese sentido, explicó que los procesos en curso podrían percibir “un 33% menos de interés” respecto de los iniciados bajo el régimen anterior.

Aplicación de la ley en el tiempo

Sobre la vigencia de la norma, Medina aclaró que se aplica a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

“Los trabajadores que hayan sido despedidos a partir del 6 de marzo de 2026 se les aplica la ley de modernización laboral”, señaló.

Esto ocurre independientemente de cuándo haya comenzado la relación laboral.

Jornada laboral y banco de horas

En relación a la jornada, indicó que la ley ratifica los contratos a tiempo parcial.

Además, introduce la posibilidad de implementar un “banco de horas”, que permite compensar jornadas extendidas con francos, siempre que exista un acuerdo por escrito.

Fondo de cese laboral

Medina mencionó la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para el pago de indemnizaciones.

No obstante, aclaró que “todavía no está reglamentado” ni implementado.

Pago de indemnizaciones en cuotas

Entre las novedades, destacó la posibilidad de abonar indemnizaciones en cuotas:

Hasta seis cuotas para grandes empresas

Hasta doce cuotas para pequeñas y medianas empresas

Este esquema incluye actualización mediante IPC más 3%.

Litigiosidad y conciliación

Consultado sobre la cantidad de causas, Medina señaló que “hay muchas causas laborales en trámite” y estimó que el nivel de litigiosidad “se va a mantener”.

También destacó el crecimiento de acuerdos: “son muchos juicios laborales que se concilian”.