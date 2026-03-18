Mauricio Dayub llega a Corrientes con “El Equilibrista”, una obra atravesada por emociones

Después de una mañana cargada de análisis político y económico, Hoja de Ruta abrió paso a una historia profundamente humana. El actor Mauricio Dayub dialogó con el programa en la previa de su llegada a Corrientes para presentar su unipersonal El Equilibrista, una obra que ya superó las 850 funciones en cinco países.

Consultado sobre el eje del espectáculo, Dayub explicó que se trata de una historia íntima que nace de un descubrimiento personal. Durante un viaje a Europa, decidió reconstruir el pasado de su familia materna en Italia. Lo que parecía una búsqueda simple terminó revelando un secreto guardado durante décadas.

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En ese recorrido, encontró familiares que su abuela creía perdidos. Fue allí donde conoció la verdadera razón de ese silencio: una historia de amor truncada, cartas ocultas y una ruptura familiar que marcó generaciones. “Cuando volví y le conté a mi abuela, su reacción fue inmediata. Me dijo: ‘Entonces explotó la bomba’”, recordó el actor.

Ese episodio se convirtió en el corazón de El Equilibrista, una obra que, según su creador, no solo cuenta su historia sino que invita al espectador a revisar la propia. “La idea es que cada uno pueda verse reflejado, que no solo escuche mi vida, sino que piense en la suya”, explicó.

El actor también reflexionó sobre el carácter único del teatro, donde cada función es irrepetible. En ese sentido, destacó que la repetición le permitió encontrar el estado justo para conectar con el público: “Trabajo para acompañar la respiración del espectador. Cuando eso sucede, la obra se vuelve inolvidable”.

A lo largo de su trayectoria, la obra recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Konex de Platino como mejor unipersonal de la década. Sin embargo, Dayub considera que el mayor logro está en la experiencia emocional que genera: “Hay algo que sucede que va más allá de lo actoral. Es algo que le pertenece al espectador”.

El título de la obra también tiene una raíz personal. Surge de una frase que lo marcó en su juventud: “El mundo es de los que se animan a perder el equilibrio”. Dayub contó que durante años siguió un camino que no lo representaba, hasta que decidió dejar todo para perseguir su vocación artística, aun en la incertidumbre.

En la entrevista también hubo lugar para recordar su película El amateur, inspirada en la historia real de Mojarrita Agüero, un personaje entrañable de Corrientes que simboliza la perseverancia y la pasión. “Es una inspiración enorme, alguien que hizo del esfuerzo una forma de vida”, destacó.

Antes de despedirse, el actor confirmó su gira por la región: se presentará en Corrientes y Goya, luego de pasar por Reconquista, continuando con un recorrido que mantiene viva una obra que conecta profundamente con el público.

La entrevista dejó una sensación clara en el estudio: en medio de temas complejos y técnicos, la emoción también tiene lugar. Y, a veces, es la mejor forma de entender lo esencial.