Recuperaron 20 vacas robadas a un ganadero en campos de La Cruz

Una amplia investigación policial concluyó con el recupero de un total de 20 vacas denunciadas como sustraídas el pasado 13 de marzo por un productor ganadero de la localidad de La Cruz quien posee su campo en la costa del Río Uruguay.

En el hecho intervinieron efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de La Cruz, en colaboración con la Fiscalía en turno.

La investigación comenzó tras la denuncia por el robo de 20 vacas y después de recolectar evidencias, solicitaron una orden de allanamiento para un establecimiento rural ubicado en el paraje Pancho Cué, en jurisdicción de Alvear, arrendado por un ciudadano identificado como Daniel R., quien se dedica a la actividad ganadera.Con el oficio judicial emitido por el juez de Garantía Gabriel Alejandro Aldaz, de la Cuarta Circunscripción Judicial de Paso de los Libres, se concretó el operativo con la colaboración de los integrantes de la Policía Rural de Alvear.

Según detallaron, arrojó resultado positivo al recuperar tres de vacas, una de ellas reconocida como perteneciente a la firma denunciante y sustraída días atrás. Con este procedimiento y otros realizados previamente, se logró recuperar los 20 animales denunciados.Asimismo, se procedió al secuestro de elementos vinculados a la faena clandestina, entre ellos un freezer, aperos, hachas, lazos, piolas, cadenas, cuchillos, chairas y serruchos, según detallaron.