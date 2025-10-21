La correntina María Paz Romero fue subcampeona nacional en la posta 4x400

La atleta correntina María Paz Romero logró un destacado desempeño en la Copa Nacional de Clubes de Atletismo, disputada este fin de semana en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNard).

Romero integró la posta femenina 4x400 del club Asociación Deportiva Quirón, Romero consiguió la medalla de plata, aportando puntos clave para la consagración de su equipo como campeón nacional por 14° año consecutivo.

A sus 19 años, la representante correntina mostró solidez ante rivales de experiencia en una de las pruebas más exigentes del certamen. El cuarteto de Quirón registró un tiempo de 3:57.08, quedando detrás del conjunto Baires Track & Field (3:52.12) y por delante de Velocidad y Resistencia de Santa Fe (3:58.51).

Actuación destacada en los 800 metros

Además de su actuación en la posta, Romero participó en la final de 800 metros llanos, donde finalizó en el quinto puesto con un tiempo de 2:12.89, apenas por encima de su mejor marca personal (2:12.79), obtenida en el Campeonato Argentino U20 de Rosario.

Desde su incorporación a Quirón en marzo, la atleta correntina mantiene un rendimiento ascendente, consolidándose como una de las jóvenes promesas del atletismo regional.

Quirón, campeón por decimocuarta vez

La Asociación Deportiva Quirón volvió a dominar la Copa Nacional de Clubes, reafirmando su liderazgo en la pista argentina. La competencia, una de las más importantes del calendario anual, reunió a los principales atletas del país y contó con un gran nivel en pruebas de velocidad y mediofondo.

Con figuras de renombre y nuevas promesas, Quirón sostuvo su hegemonía, superando a equipos de peso como Baires Track & Field y Malgor de Mar del Plata, en una jornada que volvió a poner al atletismo argentino en un alto nivel competitivo.