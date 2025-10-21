San Luis del Palmar: crece el Riachuelo, familias aisladas y evacuados hace 4 días

La situación en San Luis del Palmar continua crítica desde la semana pasada. Con la llegada de las lluvias que acumularon más de 200 mm en 48 horas provocaron el desborde del Riachuelo y el caudal del río Empedrado. A 4 días de lo ocurrido, continúan las cinco familias evacuadas, en la zona rural permanecen aislados y la única manera de recibir provisiones es en botes.

El fuerte temporal que arribó el jueves y continuó el viernes de la semana pasada, provocó el desborde del Riachuelo en la zona del puente por ruta 5. Lo cierto es que esto no es nuevo, cada vez que ocurre una lluvia de esta magnitud el agua colapsa y produce anegamientos especialmente en la zona más baja de la localidad.

Así quedaron los hogares en el pueblo. Gentileza Luis Dalmacio

Situación actual del Riachuelo

“El río está estable, cinco familias siguen evacuadas, pero el Riachuelo está "quieto", se realiza visitas a las zonas afectadas, coordinación interior dirección interior de bromatología, junto a salas municipales, entrega de repelentes y control de signos vitales”, expresó a este medio Luis Dalmacio, periodista de San Luis del Palmar.

Una de las zonas más comprometidas es la de Empedrado Limpio, la única manera de trasladarse es en botes debido a que las rutas o caminos vecinales están cortadas por la gran cantidad de agua acumulada. Esta situación también llega a los niños que esta semana no pudieron asistir a la escuela N°505 debido a que el establecimiento educativo se encuentra cubierto por agua.

Otra de las zonas comprometidas es Capii ty, donde se les acercó ayuda desde el municipio. Mientras que las familias evacuadas continúan en el refugio de la comuna ya que debieron dejar sus hogares.

El agua acumulada en los campos de San Luis del Palmar. Gentileza Luis Dalmacio.

Pronóstico

Los pronósticos no son alentadores, pese a que el agua se encuentra en los mismos niveles advierten que podría seguir creciendo, ya que se espera que para el jueves ingrese un sistema de mal tiempo nuevamente.