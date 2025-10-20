Un joven correntino, condenado a 6 años y 6 meses de prisión por abuso sexual de una menor contactada por Instagram

Un joven oriundo de Goya, Corrientes, identificado como Briant Ezequiel Valdez Machuca (25), fue condenado a seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de grooming y abuso sexual con acceso carnal en concurso real.

El hecho ocurrió en enero de 2023 en Venado Tuerto, Santa Fe, y la denuncia fue radicada dos meses después por la propia víctima, una adolescente de 13 años.

El hecho: contacto por Instagram

De acuerdo con la investigación de la Fiscal Mayra Vuletic, Valdez Machuca contactó a la menor a través de Instagram, mintiéndole sobre su edad (dijo tener 22 años). La citó en la habitación que alquilaba en una pensión de la zona oeste de la ciudad, donde ocurrieron los hechos.

El relato de la víctima fue clave en la causa. La adolescente contó que, al llegar al lugar, el hombre comenzó a tocarla sin su consentimiento y, pese a sus intentos de resistencia, la abusó sexualmente. Posteriormente, el condenado intentó minimizar lo ocurrido asegurando ser estéril.

Días más tarde, la joven decidió compartir su experiencia en redes sociales, donde otras jóvenes relataron haber sido acosadas por el mismo individuo.

Investigación y condena

La denuncia se formalizó el 11 de marzo de 2023 a través del sistema online "Iris". Tras la recolección de pruebas, la detención de Valdez Machuca se efectuó el 13 de agosto de 2024 en la ciudad de La Paz, Entre Ríos.

En el marco del proceso judicial, las partes acordaron un procedimiento abreviado. La defensa estuvo a cargo de la Defensora Silvia Couselo.

El tribunal consideró como atenuantes la juventud del acusado, su arrepentimiento y la admisión de responsabilidad. No obstante, valoró la gravedad del delito y el daño causado a la víctima, dictando una condena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, además de las accesorias legales y costas del proceso.

