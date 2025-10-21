La falla en una garrafa de gas generó una alerta en el DCI Mamá Margarita

La Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, informó que este lunes 20 de octubre se detectó una pérdida menor de gas en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Mamá Margarita”, situación que fue rápidamente controlada y no representó peligro para los niños ni el personal.

Según el comunicado oficial, el incidente ocurrió luego de que la empresa proveedora realizara el cambio de una garrafa vacía, que presentó una falla en la válvula. En las primeras horas de este martes, las autoridades del centro advirtieron el olor a gas y activaron el protocolo de seguridad establecido.

Entre las medidas preventivas, se cerraron las llaves de paso, se trasladó a los niños a un área segura, y se dio aviso a los Bomberos, quienes realizaron una inspección completa del lugar. Tras las verificaciones, se constató que no había fugas en las instalaciones internas, sino que la pérdida provenía del tubo recientemente reemplazado.

De manera simultánea, se contactó a la empresa proveedora, que procedió a sustituir la garrafa defectuosa.

Desde la Dirección aclararon que el protocolo funcionó correctamente y que las actividades se reanudaron con normalidad, destacando la rápida intervención del personal del CDI y el acompañamiento de los Bomberos Voluntarios.

“Nunca existió riesgo para los niños. Se trató de una pérdida menor que fue atendida de inmediato”, aseguró el director de Niñez y Familia, Lic. Manuel Santamaría, quien además agradeció la colaboración de las familias por la comprensión ante la situación.