Corrientes avanza con testeos gratuitos de VIH en todos los hospitales y centros de salud

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó este martes que los testeos rápidos de VIH/Sida están disponibles en todos los hospitales de la provincia, además de otros puntos de atención como Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), el Laboratorio Central de Redes y Programas, el Banco de Sangre y durante operativos sanitarios.

En la ciudad de Corrientes, se pueden realizar pruebas en el Laboratorio Central ubicado en Plácido Martínez 1044, con atención de lunes a viernes, de 10 a 14 horas. También están habilitados el centro de testeo CETEP de Guastavino 1880, las salas SAPS “Dr. Rawson” del barrio San Gerónimo y “Dr. Miguel Rossi Candia” del barrio Independencia.

La cartera sanitaria recordó que el test de VIH no es obligatorio, pero sí altamente recomendable, ya que un diagnóstico temprano permite acceder rápidamente al tratamiento y mejorar la calidad de vida de quienes viven con el virus.

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) afecta el sistema inmune al destruir glóbulos blancos esenciales para combatir infecciones, lo que puede derivar en enfermedades graves. Si no se trata, puede avanzar a sida, la etapa más severa de la infección, aunque no todas las personas con VIH la desarrollan.

Desde el Ministerio destacaron que este servicio es gratuito, confidencial y voluntario, y forma parte de las acciones para garantizar el acceso a la salud y a la detección oportuna de enfermedades transmisibles.